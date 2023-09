Côte d'Opale : les communes touristiques vont pouvoir surtaxer les résidences secondaires

Une trentaine de communes de la Côte d’Opale vont pourvoir augmenter les impôts sur les résidences secondaires. Un décret vient d‘être publié au journal officiel pour une surtaxation possible de 5 à 60%. Ces villes et villages connaissent des déséquilibres entre l’offre de logement à l’année et les résidences secondaires. Un moyen pour elles de récupérer des financements alors que l’Etat a réduit ses dotations. Mais sur le littoral du Nord et du Pas-de-calais, cette mesure devrait être assez peu appliquée.

Ainsi au Touquet, où il y a deux fois plus de résidents secondaires que de permanents, il n'est pas questions de les surtaxer, annonce clairement Daniel Fasquelle. Pour le maire, c’est une mauvaise idée de vouloir décourager les résidents secondaires alors qu’ils participent à la vie économique de la station.

"J'ai une ville de 5.000 habitants avec les dépenses d'une ville de 30.000. Je vais trouver d'autres solutions d'économies et de nouvelles recettes plutôt que d'augmenter les impôts comme l'Etat m'y invite, explique Daniel Fasquelle. Ce que je ne comprend pas, c'est l'hypocrisie absolue de l'Etat, puisque j'avais une dotation de l'Etat de plus de deux milions d'euros il y a encore 5 ans et je n'ai plus un centime aujourd'hui. Et donc l'Etat, qui nous laisse tomber, nous dit de nous débrouiller en augmentant les impôts, alors qu'il se vante lui-même de ne pas augmenter les impôts !"

Une surtaxe raisonnable à Camiers

A quelques kilomètres du Touquet, à Camiers Sainte-Cécile, le maire est assez tenté d’augmenter les impôts des 3.500 résidents secondaires. Gaston Callwaert avait d’ailleurs déjà voulu le faire, l’année dernière, avant d’être retoqué car le décret n’était pas encore sorti.

"Les investissements réalisés à Sainte-Cécile depuis 2014 représentent cinq millions d'euros. La proppreté de la commune, ça a aussi un coût, mais mon budget n'est pas extensible, raconte Gaston Callwaert. Donc à un moment, ce levier est intéressant. On peut faire de 5 à 60%, mais on ne va pas surtaxer, on ne va pas aller décider 60% sur les résidences secondaires, sinon je vais me faire lyncher. Il faut être raisonnable."

31 communes sont concernées dans le Pas-de-Calais : Ambleteuse, Attin, Audembert, Audinghen, Audresselles, Bazinghen, Berck, Brimeux, Camiers, Conchil-le-Temple, Cucq, Escalles, Hervelinghen, Inxent, Longvilliers, La Madelaine-sous-Montreuil, Maresvilles, Marles-sur-Canche, Merlimont, Montreuil-sur-Mer, Neuchâtel-Hardelot, Recques-sur-Course, Recques-sur-Hem, Saint-Aubin, Saint-Josse, Sangatte, Tardinghen, Le Touquet, Widehem, Wimereux et Wissant. Dans le Nord, elles sont deux : Bray-Dunes et Uxem.