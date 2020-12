Côte d'Opale : toujours des incertitudes à quinze jours du Brexit

Les files de camions qui s’étirent sur l’A16 et l’A26 depuis trois semaines ont de quoi interroger sur l’avenir de la fluidité du trafic transmanche. Elles sont surtout dues à la saturation des ferries et des navettes d’Eurotunnel.

Les Britanniques sont-ils prêts ?

Il y a une augmentation des volumes de l’ordre de 15%, bien plus que pour un Noël classique. Les britanniques achètent vins et autres produits alimentaires, de peur d’une hausse des prix avec des taxes douanières en plus. Et puis les industriels, de l’automobile notamment, stockent des pièces, en anticipant des cafouillages lors des premiers jours de l’année.

Ces craintes sont liées aux doutes sur l'état de préparation des autorités britanniques. Outre-Manche, les douaniers ont tardivement engagé le chantier du Brexit, en terme d’informatique, de personnels et de locaux. Ils ont donc dû se résoudre à annoncer une certaine souplesse, avec six mois pour régulariser ses droits de douane, après un passage simplifié. Des taxes qu’ils auront toute latitude d’appliquer ou non, s’ils partent sans accord.

La pêche : LE sujet qui coince

Le Brexit, c’est un impact de 0, 1% sur l’activité économique française, mais il est concentré sur la pêche : LE sujet principal qui bloque les négociations. Alors l’Union européenne se prépare déjà à indemniser les pécheurs, reconnait–on à Bercy.

"Il y aura 5 milliards d'euros pour s'ajuster aux conséquences du Brexit. Et nous poussons beaucoup pour qu'il y ait une prise en compte maximale des besoins de la pêche. En l'absence d'accord, il peut y avoir un impact brutal, mais même dans le cadre d'un accord, comme on négocie le niveau des quotas, la situation ne sera pas la même qu'à l'heure actuelle."

Quelles normes dans le tunnel ?

Autre négociation qui se poursuit, celle autour du fonctionnement quotidien du tunnel sous la Manche. Il s’agit de préserver l’autorité de sûreté compétente, la CIG (Conférence inter-gouvernementale, créée à l'origine du Tunnel par le Traité de Canterbury), qui est binationale.

"L'objectif est de se mettre d'accord avec les Britanniques pour avoir des normes qui s'appliquent sur l'ensemble du tracé du tunnel de la Manche, en ce qui concerne la sécurité des infrastructures, fait savoir le gouvernement. On est en train d'essayer de négocier avec le Royaume-Uni, l'application de manière très circonscrite, dans le cas particulier du tunnel, du droit de l'Union européenne pour faciliter la gestion de la sécurité ferroviaire et le passage au sein du tunnel."

Et le duty-free ?

Enfin, très attendu également, sur le littoral, le fruit des discussions avec Bruxelles, cette fois, pour réintroduire le duty free et créer des zones franches pour les entreprises sur les ports de Calais et de Dunkerque, comme les Britanniques vont le faire chez eux.