Côte-d'Or : A Daix, Monkey Access est une entreprise artisanale de (très) haut vol

Après 10 ans d’expérience dans les métiers de la corde sur le secteur lyonnais, Jérôme BOURRUD décide en 2020 de créer son entreprise dans sa région natale pour apporter son savoir-faire et ses compétences en Bourgogne. Monkey Access est basée à Daix près de Dijon mais intervient dans toute la région pour les travaux de maçonnerie, nettoyage, sécurisation. Entretien avec son patron qui ne connait pas le vertige

Jérome Bourrud, patron de Monkey Access - Monkey Access

France Bleu Bourgogne : Votre métier peut donner le vertige. Vous êtes technicien cordiste, en quoi cela consiste ?

Jérôme Bourrud : Le principe est relativement simple. On offre des possibilités d'accéder à des endroits inatteignables autrement pour pouvoir effectuer des travaux. En l'occurrence, je me suis spécialisé dans le bâtiment. Je travaille toujours avec une corde et toujours en rappel

Vous êtes un acrobate, un cascadeur frustré ?

Pas du tout. Je n'ai jamais eu le vertige de ma vie. C'est vraiment une notion abstraite pour moi et j'ai découvert ce métier là. Je me suis dit qu'il y avait quand même des possibilités assez énormes pour développer cette activité en Bourgogne car ici, il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est très développé dans les grandes métropoles comme Lyon ou Paris, Marseille et Bordeaux. Mais chez nous, c'est encore émergent.

Vous intervenez sur des chantiers où on n'a peut être pas la place de mettre un échafaudage. C'est un avantage ?

En Bourgogne, il y a des enchevêtrements de toitures par exemple, et pour pouvoir accéder à certaines de ces toitures, l'échafaudage ou même la nacelle, ne sont pas possibles. Dans ce cas, on a toute notre valeur.

L'échafaudage coûte très cher, mais est ce que ça coûte cher aussi de faire appel à vos services parce que finalement, vous prenez un risque ?

Le risque, non parce qu'on anticipe là dessus. Notre métier de base, c'est de gérer notre sécurité. Et et après il faut rester en cohérence. Un échafaudage coûte cher mais si les travaux sont énormes, finalement, cela permet d'aller plus vite que nous. Ils font quelque chose de plus propre et donc nous, on est vraiment plus ciblés sur les réparations.

Votre activité se porte bien, deux ans après la création de l'entreprise ?

Très, très bien. On est, on est très contents, on est en progression. Maintenant, ça demanderait encore à se développer, mais ce n'est pas facile à cause de la conjoncture actuelle. J'ai encore une trésorerie relativement fragile et l'entreprise est jeune, donc pour l'instant, je n'envisage pas de recruter dans l'immédiat. Je m'épaule de certains collaborateurs intérimaires ou indépendants avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et que je connais bien. Mais dans l'idée, il faudrait quand même que je trouve une deuxième tête sédentaire chez moi.

Vous intervenez sur des opérations de nettoyage ?

Entre autres. On fait du nettoyage, de la maçonnerie, de la zinguerie, la toiture.