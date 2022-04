Côte-d'Or : à Dijon, on se presse pour prendre le train OUIGO qui permet d'aller à Paris à moins de 30 euros

Depuis le 11 avril, un aller-retour OUIGO vitesse classique est mis en place entre Lyon et Paris. Ce train passe par la Bourgogne-Franche-Comté et dessert les gares de Châlon-sur-Saône et Dijon. Objectif : permettre aux voyageurs d’aller notamment Paris pour moins de 30 euros maximum.

Et vous, êtes-vous prêt à passer un peu plus de temps dans un train entre là Bourgogne et Paris, pour deux fois moins cher qu‘un billet de TGV ? C’est le principe du OUIGO vitesse classique. Depuis le 11 avril, il circule entre Lyon et Paris. Parmi les gares desservies, il s’arrête à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et Dijon (Côte-d’Or). En trois à quatre heures, ce train relie les deux villes à Paris. Ces OUIGO sont composés d’anciennes voitures Corail Intercités repeintes aux couleurs rose et bleu, les emblèmes de la marque. Pas de changement à l’intérieur cependant, les sièges restent les mêmes. Les trains sont composés de huit voitures et peuvent transporter jusqu’à 640 personnes. Pour les passagers, c’est en revanche une occasion rêvée d’économiser près de 30 euros.

Plus de temps dans le train, mais moins de dépenses

Ce 13 avril, 8 heures ils sont une vingtaine de voyageurs à attendre gare de Dijon (Côte-d’Or). Billets en main, sacs à dos et valises prêtes, ils sont prêts à monter dans ce train à bas prix. La locomotive et ses huit voitures rose et bleu, avec de gros cercles siglés OUIGO arrive. Florian, 28 ans, fait partie de ces voyageurs qui ont choisi d’aller à Paris avec ce train.

Pour lui, c’est une aubaine. « C’est la deuxième fois que je prends le OUIGO », explique l’habitué de la ligne. Les tarifs sont très concurrentiels, selon lui : « j’ai payé 21 euros exactement ». C’est bien moins que le TER, train express régional, dont les prix passent rarement sous la barre des 30 euros. Même chose aussi pour les TGV : l’offre la plus basse ne descend qu’à 29 euros pour les tarifs Prem’s.

Trois heures dans le train pour Paris ? Ça ne pose pas de problème pour le Dijonnais. « Déjà, cela me convient niveau horaires et en plus c’est autant de temps que je peux utiliser pour travailler », explique le caméramen.

Pour Florian, un voyage en OUIGO lui permet de payer ses billets 2 fois moins cher pour ses allers-retours fréquents entre là Bourgogne et Paris. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Des billets deux fois moins cher que le TGV

Un peu plus loin sur le quai, Fatou s’impatiente. Elle habite Dijon mais travaille comme hôtesse d’accueil en région parisienne. Son travail l’amène a faire plusieurs allers-retours et la mise en place de ce train à prix cassés l’arrange.

« Je paie habituellement de 40 à 60 euros quand je prends le TGV. Alors quand j’ai vu que le OUIGO coûtait 19 euros, j’ai trouvé ça intéressant. Je regrette de ne pas l’avoir pris hier car le prix était de 11 euros », explique la femme de 55 ans.

La SNCF a voulu instaurer des prix fixes pour ces trains OUIGO vitesse classique. Que l’on prenne son billet 15 jours ou 3 heures avant le départ, le prix reste le même. Les billets sont en vente uniquement en ligne, sur le site de la société. Il existe actuellement un seul aller-retour OUIGO entre la Bourgogne et Paris, mais la société compte mettre en circulation un deuxieme train sur cet axe d’ici juin.