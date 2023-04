Côte-d'Or : A Fauverney, l'entrepôt FM Logistic se développe encore

Difficile de le manquer si vous passez dans le secteur de Fauverney: le site de l'entreprise FM logistic s'étend sur 77.000 m² . Ce gigantesque entrepôt sert pour différents secteurs et desserts des entreprises travaillant dans l'alimentaire, la santé ou encore l'industrie. On fait connaissance avec cette entreprise et le secteur de logistique en recevant le directeur de cette entreprise.

Pour cadrer les choses, combien de personnes travaillent sur cette plateforme qui semble énorme ?

Gilles Bidault, directeur de FM Logistic : À peu près 230 personnes. On a fait un site qui est multi-activités et nous proposons donc des services d'entreposage, de manutention, de transport et de "co-packing"

Le fait d'être ici, en Côte d'Or, au carrefour de différents axes routiers, on imagine que c'est un avantage ?

Oui, et puis on a un de nos gros clients qui a une usine à proximité, et qui représente à peu près 30 % de notre flux en entrée de stockage

Quel genre de produit stockez-vous sur cette plateforme ?

Alors, on a ce qu'on appelle toute une gamme "Home-Care" autrement dit tous les produits d'entretien pour la maison, la lessive.. etc. On a aussi tout ce qui est produits d'alimentation. On a aussi alors on a aussi des produits pharmaceutique et aussi de l'industrie. Aujourd'hui, effectivement il est bien plein, il est bien rempli, mais on a quand même encore des capacités de stockage.

Chariot équipé de scanner optique - DR

Vous cherchez encore de nouveaux clients ?

Exactement !

Avez vous beaucoup de concurrents ? Comment se démarquer ?

Oui il y a de la concurrence. On met en avant notre taille, et l'innovation que nous avons développée. La crise sanitaire, a changé en partie notre nos activités. On a instauré un certain nombre de règles d'hygiène pour que la cohabitation des différentes activités se passe le plus correctement possible. On a développé le télétravail là où c'etait possible .Et puis par rapport à la crise énergétique, on a un plan de 74 actions engagé sur tous nos sites.

Par exemple ?

Pour tout ce qui est technique, on va passer sur des éclairages LED avec des capteurs de présence ou des capteurs de luminosité pour essayer d'éviter de consommer de l'électricité bêtement.