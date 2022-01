Côte-d'Or : à Santenay Fabien Sorez répare vos ordinateurs à domicile ou à distance

Réparer des ordinateurs en milieu rural c'est le credo de Fabien Sorez. Il a créé il y a quelques années son entreprise "Digital Informatique Service 21" pour faire du dépannage à domicile et à distance. Il est basé à Santenay en Côte-d'Or et intervient aussi sur Dijon et Semur-en-Auxois.