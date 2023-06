Côte-d'Or : Abeye, l'entreprise qui révolutionne la vie des dyslexiques

Elle a changé la vie des personnes dyslexiques avec la création des lunettes "Lexilens" , la jeune entreprise beaunoise Abeye continue d'innover avec cette fois un dispositif pour faciliter la lecture sur écran d'ordinateur. Des innovations que cette société incubée par Atol présente cette semaine au salon Viva Tech à Paris . Elle s'apprête également à recevoir la certification "Origine France Garantie" le 21 juin. Entretien avec Michaël Kodochian, son président fondateur.

ⓘ Publicité

loading

Le principe des lunettes Lexilens fabriquées par Abeye à Beaune - Abeye Lexilens

France Bleu Bourgogne : Votre entreprise Abeye est spécialisée dans la vision ?

Michaël Kodochian : Absolument. On s'appuie sur une découverte scientifique rennaise et ça fait deux ans de R&D qu'on travaille avec ces chercheurs pour mettre au point Lexilens qui est une paire de lunettes qui aide les personnes dyslexiques pour la lecture.

Vous êtes incubé par la marque Atol à Beaune. Ça veut dire que toutes ces innovations sont réservées pour cette marque ?

Non. Ça veut surtout dire en fait que lorsqu'on fait des lunettes, il vaut mieux s'y connaître en lunetterie et eux s'y connaissent très bien, donc je bénéficie de leur expertise. Et pour le coup, les lunettes Lexilens, sont distribuées par les opticiens Atol en France. Cela veut dire que tout un chacun peut entrer chez les opticiens Atol pour essayer ces lunettes gratuitement, sans obligation d'achat évidemment.

Quel est le principe de ces lunettes Lexilens ?

Le principe, c'est que ces lunettes effacent des images parasites dans le cerveau qui causent la dyslexie. Et c'est une découverte scientifique qui a été faite à Rennes et qui a été primée par l'Académie nationale de médecine. Instantanément, lorsque vous allumez ces lunettes, puisqu'elles sont électroniques, l'image devient immédiatement plus nette dans le cerveau.

Elles sont sur le marché depuis 2020, ça fonctionne bien ?

Ça fonctionne très bien, on a d'excellents retours individuels. Par ailleurs, à deux reprises, on a lancé un sondage Ipsos qui est allé interroger nos utilisateurs. 92 % d'entre eux nous disent que ça a changé leur vie et 86 % nous ont déclaré avoir constaté des progrès scolaires.

Vous présentez cette innovation au salon Viva Tech à Paris. A quoi va vous servir cette présence sur ce salon ?

Cela permet d'aller à la rencontre de certains utilisateurs. Ça sert à rencontrer des distributeurs étrangers. Ça sert également à montrer nos derniers travaux puisque nous parlons des lunettes Lexilens. Nous aurons le plaisir de montrer notre dernière innovation qui est Lexilens pour écran d'ordinateur qui va rendre plus facile la lecture sur écran pour toutes les personnes dyslexiques.