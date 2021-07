Côte-d'Or : après le gel d'Avril, certains viticulteurs inquiets des conséquences des pluies estivales

A cette époque de l'année, le raisin qui pousse dans les vignes d'Olivier Leflaive devrait être en train de verdir. Certains fruits sont blanchis depuis quelques jours après des pluies parfois violentes. "Sur cette grappe, on a deux grumes impactées. Ca donne un petit mycélium blanc", décrit Bertrand Guillemaud, directeur technique du domaine Leflaive. Autrement dit, une fine couche blanche recouvre une partie du raisin. Symptômes de l'oidium, un champignon qui finit par faire éclater le raisin. Les pluies intenses des dernières semaines ont accéléré ce processus.

Jusqu'à 90% de pertes dans certaines parcelles

Outre l'oidium, la pluie a aussi accéléré l'arrivée du mildiou, un autre champignon néfaste pour les grappes. Un nouveau coup dur pour le domaine Leflaive qui avait pris un sacré coup de bambou sur la nuque après le gel au mois d'Avril. "Depuis nos nuits sibériennes au printemps, on sait qu'on aura une très petite récolte. Et là, dans cette parcelle de chevalier Montrachet, les pertes pourraient atteindre 90%. C'est une perte supplémentaire de rendement pour cette année", soupire Bertrand Guillemaud, bien obligé de s'adapter à la situation. Il a passé trois semaines à travailler la vigne pour limiter les dégâts, au point de faire appel à plus de personnes que d'habitude pour aider.

"Ce n'est pas très bon pour la vigne puisque ça favorise l'arrivée du mildiou et de l'oidium", soupire Bertrand Guillemaud

Avec cette perte de rendement attendue, la production ne devrait pas dépasser les 400 000 bouteilles, grand maximum, au lieu de 600 000, au moins, en temps normal. D'autant que le vigneron a été confronté à un problème d'une ampleur inédite cette année avec les pluies diluviennes : "La vigne a énormément poussé. Il y a des périodes où elles poussait jusqu'à 30 cm par nuit pour atteindre 1 mètre de plus en trois jours", explique-t-il. Normalement, les branches ne poussent que de 12 cm par jour. De quoi inquiéter le bourguignon : "Ce n'est pas très bon pour la vigne puisque ça favorise l'arrivée du mildiou et de l'oidium", les deux champignons les plus craints en cette saison.

"Nous ne sommes pas au bord de la faillite", se rassure Olivier Leflaive

Pour autant, le domaine d'Olivier Leflaive n'est pas en danger pour le moment, selon ce dernier. "On ne va être en faillite tout de suite puisqu'on a fait une bonne récolte l'an dernier, qu'il nous reste du stock", se rassure-t-il. D'autant que la récolte de 2021 pourrait être de meilleure qualité que celle des dernières années selon le vigneron. Il espère seulement "que ces phénomènes climatiques ne se répètent pas deux années de suite. Là, ça serait beaucoup plus embêtant", estime le gérant du domaine.

Certains parcelles du domaine d'Olivier Leflaive pourraient perdre jusqu'à 90% de leur rendement. © Radio France - Cédric Hermel

Dans toute cette situation, il a une bonne nouvelle : son hôtel et son restaurant de Puligny-Montrachet sontcomplet en ce moment. "Il y a eu une arrivée soudaine de touristes, depuis la fin du mois de juin. C'est le genre de choses qui remontent le moral", sourit-il.