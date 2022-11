Côte-d'Or : Bourgogne Recyclage va créer le plus gros site de sur tri plastique de France

Citéo vient de signer un contrat de sept ans et reconductible sur dix ans avec Bourgogne Recyclage . L'entreprise familiale dirigée par Geoffroy et Guillaume Secula va trier tous les déchets plastiques déposés dans les poubelles jaunes pour les classer en fonction du type de plastique. Un marché que Bourgogne Recyclage va se partager avec deux autres entreprises en France, mais celui de Côte-d'Or sera le plus gros site et le premier à être mis en service dans le pays. Entretien avec Geoffroy Secula.

Geoffroy Secula, Président de Bourgogne Recyclage © Radio France - Christophe Tourné

Vous avez obtenu le feu vert pour construire un centre de tri fin des emballages plastiques. Qu'est ce qu'on va y faire exactement ?

Effectivement, on a gagné un appel à manifestation d'intérêt lancé par Citéo, l'éco organisme qui régit les emballages ménagers, donc la poubelle recyclable. Ce centre de tri, que nous allons monter à proximité de Beaune, va nous permettre de trier tous les plastiques rigides qui sont mis dans la poubelle recyclable. Concrètement, c'est le pot de yaourt, c'est la barquette alimentaire, ce sont les bouteilles d'eau. Ce type de plastique rigide qui est appelé flux de développement et qui va prendre des proportions plus importantes avec l'extension des consignes de tri sur l'ensemble du territoire national à partir du 1ᵉʳ janvier.

Combien de tonnes seront traitées sur place ?

30 000 tonnes de plastique rigides seront sur triées sur ce centre de tri. Ce sera donc le premier de France en délais à être mis en place d'un point de vue opérationnel, et aussi le premier en capacité puisqu'il y a eu trois centres de tri de retenus en France. Et 30 000 tonnes sera la plus grosse capacité.

Que vont devenir ces plastiques ensuite ?

Ces plastiques seront ensuite orientés vers des filières de recyclage agréées par Citéo, l'éco organisme

Quelle sera la surface de ce nouveau site ?

On a environ 2.500 mètres carrés de bâtiments, un hectare de site. On a désormais lancé les travaux sur la partie bâtiment. Les travaux du process viennent de démarrer il y a quelques jours maintenant.

C'est un gros investissement pour Bourgogne recyclage, 18 millions d'euros. Il faut des machines spécifiques pour ce tri ?

Oui, c'est un process innovant avec quinze machines de tri optique qui permettent justement de séparer de façon automatique ces plastiques. Il y a aussi une déliteuse puisque toutes les matières qui vont arriver sur notre centre de tri seront en balles, il faudra donc déconditionner ces matières, des cribles balistiques et une presse pour reconditionner les matières en balles afin de les faire partir vers les filières de recyclage.

Il faut du monde derrière ces machines. Vous allez recruter combien de personnes ?

C'est une trentaine d'emplois. On en avait déjà une dizaine sur cette activité de tri, donc on crée purement et simplement 20 emplois sur le bassin de Côte-d'Orien.

Le démarrage, lui, est prévu pour quand ?

Démarrage début avril, au niveau des tonnes de plastique qu'on pourra passer dans le process.

La gestion de l'énergie sur le site

Ce site va fonctionner avec toute une série de machines assez gourmandes en énergie, mais pour éviter des factures astronomiques, tout a été pensé pour récupérer au maximum tout ce qui peut l'être, notamment la chaleur explique Geoffroy Secula.

"Effectivement le process est énergivore, mais on travaillera avec du matériel électrique au niveau des engins au sein de l'usine. On a également travaillé sur la récupération de chaleur qui est générée par les compresseurs qui alimentent les machines de tri optique et qui permettront notamment de chauffer les cabines. On a réfléchi à toutes les économies d'énergie qui pouvaient être faites dans le cadre de la création de cette usine." précise le président de Bourgogne Recyclage.

Quant à l'amortissement de ce gros investissement, Bourgogne Recyclage se donne dix ans, la durée du marché étant de sept ans mais reconductible trois années supplémentaires.