Côte-d'Or : Coca-Cola plaide pour l'instauration de consignes sur les bouteilles en plastique

Et vous, est-ce que vous seriez prêts à payer une consigne sur votre bouteille en plastique ? A Sainte-Marie-la-Blanche, près de Beaune, l'usine Plastipak France verrait cette petite révolution d'un bon oeil.

Cette entreprise travaille pour le groupe Coca-Cola. Elle collecte les bouteilles de plastique usagées pour en faire des neuves. Cette usine emploie 130 personnes, mais 10 ans après son ouverture elle manque parfois de matière première.

En France, le tri sélectif permet de récupérer 60 % des bouteilles plastiques, mais tout le reste est perdu dans la nature, enfoui ou incinéré. L'usine de Beaune recycle 160 tonnes de plastique par jour. François Nicolas, le directeur du site est contraint de faire venir des bouteilles usagées de l'étranger, Allemagne, Italie, Pays-Bas ou Espagne pour faire tourner ses chaines. "L'année dernière nous avons perdu l'équivalent d'un mois de production faute d'approvisionnement suffisant" déplore-t-il. "Aujourd'hui, on a une capacité de 48.000 tonnes de recyclage par an, on pourrait ouvrir une troisième ligne de production, mais le premier frein c'est la matière."

Les balles de bouteilles compressés sur le parking de Plastipak France © Radio France - Olivier Estran

Se passer de plastique neuf en 2030

Ce manque de matière première chagrine Coca-Cola. Le fabricant de sodas a investit en 2013 huit millions d'euros dans cette usine et se donne pour objectif de n'utiliser que des bouteilles recyclées en 2030 pour ses différentes marques (Fanta, Tropico, Powerade..) et ne plus consommer de plastique "vierge".

Et pour cela, François Gay-Belille, PDG de Coca-Cola Europacific Partners a besoin d'une petite révolution dans nos habitudes "En France, le tri sélectif ne progresse plus guère. Dans les pays scandinaves où la consigne a fait son retour, le taux de collecte dépasse les 90%. On a donc un grand pas à franchir. La consigne n'est peut être pas la seule solution, mais on constate que ce système fonctionne."

Chaine de traitement au sein de l'usine de Sainte-Marie-la-Blanche © Radio France - Olivier Estran

"On ne souhaite pas cela pour gagner plus" souligne le PDG. "Au contraire, le plastique recyclé coûte plus cher car la demande est forte, mais c'est important pour nous afin de réduire notre empreinte carbone."

Réticences des élus locaux

Si les industriels mettent en avant l'idée d'une consigne sur les bouteilles en plastique ce n'est pas un hasard. Le gouvernement pourrait annoncer cette mesure en juin, mais des associations d'élus locaux(AMF, Intercommunalités de France, Association des Maires Ruraux de France...) dénoncent cette idée. Ils estiment que cela va priver leurs centre de tri des déchets d'une ressource importante, et que cela ne réduira pas l'utilisation du plastique en France.