Côte-d'Or : comment rendre la route des vins plus attractive ?

"Comment améliorer la route des vins ? on pourrait par exemple pourrait mettre en place une meilleure signalétique et créer des places de parkings" avance Léa Cluny. Cette viticultrice de Brochon (Côte-d'Or) possède un joli domaine sur les hauteurs du village , au bout d'une petite ruelle. Elle est loin de l'axe principal de la route des Grands Crus qui s'étend entre Dijon et Beaune

ⓘ Publicité

Le département de la Côte-d'Or vient de récupérer la promotion de cet axe qui traverse 37 villages emblématiques ainsi que Dijon et Beaune. Il s'occupera aussi de mettre en valeur la route du crémant dans le Chatillonnais. L'animation des deux axes etait jusqu'alors du ressort de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Le conseil Départemental se donne 4 ans pour augmenter leur fréquentation touristique.

"Il y aura en effet de nouveaux panneaux. On y réfléchit, tout comme pour le stationnement" assure Marie Antoine, en charge de l'œnotourisme pour la Côte-d'Or. "On veut faire aussi en sorte que tous les acteurs du tourisme, hôteliers, caves à vins, commerçants, restaurants.. travaillent ensemble et se renvoient la clientèle."

Sur la route des vins © Radio France - Olivier Estran

L'autre enjeu est de convaincre davantage de vignerons à ouvrir leurs portes aux touristes. Pour l'heure, seul un tiers des domaines viticoles de la Côte-d'Or ont le label "Vignobles et Découvertes". Le domaine Cluny a franchi le pas en 2019 et ne regrette rien "On reçoit environ une centaine de visiteurs sur l'année" souligne Léa Cluny. "Evidemment cela prend du temps, mais commercialement cela reste rentable et on garde quelques clients fidèles." Le département de la Côte-d'Or promet des formations pour l'accueil. "Nous travaillons avec le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne et nous avons une quinzaine d'animateurs qui peuvent intervenir" promet Marie Antoine.

"Pour ma part, avec ma soeur Camille, on a repris des cours d'anglais, orientés sur le vocabulaire du vin. On se débrouille !" sourit Léa Cluny.

Mettre en avant les démarches environnementales

"Ce qu'il faut pour séduire les touristes étrangers, c'est mettre en avant les démarches en faveur de l'environnement" analyse Christian Mantei, président d'Atout France, l'organisme chargé de promouvoir la France à l'étranger. Il est venu visiter ce domaine de Brochon à l'invitation du président du Département François Sauvadet, et livre quelques clés pour doper la fréquentation. "Bon nombre de pays tentent de développer l'œnotourisme. En Bourgogne, les atouts ce sont évidemment le patrimoine et les démarches environnementales. ll y a des domaines en bio, beaucoup de travail à la main, le respect des sols, c'est cela qu'il faut transmettre et raconter à nos clients. C'est aussi un axe pour séduire la jeune génération, plutôt portée vers la bière et les alcools forts."

Christian Mantei, président d'Atout France, aux côtés de François Sauvadet président du Département, et de Léa et Edouard Cluny © Radio France - Olivier Estran

Message déjà reçu 5 sur 5 par le Domaine Cluny. Cette maison qui travaille 7 hectares et sort 35.000 bouteilles par an se passe de glyphosate depuis 2012.