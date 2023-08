Côte-d'Or : des clients se mobilisent pour sauver leur boulanger

Deux boulangeries de la plaine dijonnaise sont en péril. Boulanger depuis 13 ans à Cessey-sur-Tille, Fabrice Guinot décide de racheter en plus la boulangerie de Longchamp en 2021. Depuis, la hausse des prix des matières premières et de l'énergie est passée par là, le mettant en grande difficulté. Avec plusieurs factures en retard, la situation est compliquée pour le gérant qui vit actuellement sans revenus. Cette situation a ému l'une de ses cliente qui, en signe de soutien, a ouvert une cagnotte en ligne . Plus de 3.400 euros ont déjà été récoltés.

"J'ai déjà pu régler des factures grâce à la cagnotte"

Si Fabrice Guinot est touché par l'élan de solidarité qui s'organise autour de ses deux boulangeries, la démarche l'a quelque peu gêné au début. "J'avais l'impression d'être un "pique-assiette". J'étais gêné de savoir que certaines personnes pouvaient mettre 20, 50 et même 100 euros dans la cagnotte alors que ce sont des gens qui ne roulent pas sur l'or. Je vends déjà des choses aux gens, pour moi c'était comme si je leur réclamais quelque chose en plus."

Grâce à la cagnotte, le boulanger a déjà pu régler de nombreuses factures en retard. Il ne lui en reste plus que deux à payer. Pour ça, il lui faut trouver encore 2.000 euros. L'association "Les P'tits Loups" à Cessey sur Tille organise un spectacle le 2 Septembre pour collecter des fonds.