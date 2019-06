Côte-d'Or : des "îlots numériques" dans 5 agences postales communales du département

Dijon - France

La Poste lance en ce mois de juin l'expérimentation d'îlots numériques au sein de 5 agences communales de Côte-d'Or : à Laignes, Saint-Nicolas-lès-Citeaux, Lamarche-sur-Saône, Liernais et Époisses. C'est la Commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) du département et La Poste qui ont décidé d’installer ces îlots numériques composés d’un ordinateur, d’un grand écran et d’une imprimante scanner en libre-service.

L'occasion d'utiliser des ordinateurs avec du personnel spécialement formé

Un équipement qui doit permettre, gratuitement, aux habitants qui ne possèdent pas d'ordinateurs ou qui sont mal à l'aise avec l'informatique de réaliser leurs démarches administratives en ligne aux côtés du personnel de ces agences communales. Patrick Molinoz, président de la CDPPT 21. "L'objectif c'est de mettre un outil à disposition des clients de La Poste pour accéder à divers services numériques. L'enjeu c'est que l'on puisse accompagner les gens qui ne sont pas à l'aise, qui ne se sentent pas totalement en confiance avec ces outils."

Patrick Molinoz Copier

Patrick Molinoz, président de la CDPPT 21 © Radio France - Thomas Nougaillon

Pourquoi ces 5 communes ont-elles étaient choisies pour cette expérimentation?

Comment ont été choisies les 5 communes? Réponse de Kildine Bataille, déléguée départementale de La Poste en Côte-d'Or et secrétaire générale de la CDPPT 21. "Ce sont des agences postales communales qui connaissent une fréquentation suffisamment importante pour pouvoir réaliser ce test et où des maires sont volontaires et partants pour le faire. Les 5 îlots seront installés dès la fin du mois de juin. Et via une structure de formation basée à Chenôve nous allons former les gérants à la médiation numérique. A l'issue de ces 6 mois de tests nous ferons le bilan du nombre de clients accompagnés pour voir si nous étendons le dispositif à d'autres agences postales en 2020".

Kildine Bataille, déléguée départementale de La Poste en Côte-d'Or et secrétaire générale de la CDPPT 21 Copier

Parmi les agences communales où seront installés ces îlots, celle de Lamarche-sur-Saône dans le canton d'Auxonne © Radio France - Thomas Nougaillon

A Laignes le maire voit d'un bon oeil l'arrivée d'un îlot dans son agence communale

A Laignes, commune de 800 habitants, à 85 km au Nord Ouest de Dijon, l'îlot numérique est installé depuis ce lundi matin. Le maire Jean-Michel Antoni. "Cela permet aux gens de venir faire des choses sur un ordinateur s'ils n'en n'ont pas chez eux. Pour ceux qui ne savent pas s'en servir, l'employée communale qui tient l'agence postale, leur donnera un coup de main. De toute façon maintenant on nous demande de faire nos impôts sur un ordinateur mais tout le monde ne sait pas les faire marcher. Donc c'est plutôt bien que La Poste prenne cela en charge."

Jean-Michel Antoni, maire de Laignes Copier

Parmi les agences communales où seront installés ces îlots, celle de Lamarche-sur-Saône dans le canton d'Auxonne © Radio France - Thomas Nougaillon

6 000 euros pour 6 mois d'expérimentation

Chacun de ces îlots numériques a coûté 6 000 euros, financés par le Fond postal de péréquation territoriale. L'expérimentation doit durer 6 mois avant une éventuelle extension à d'autres communes en 2020. La Commission départementale de présence postale territoriale de Côte-d'Or organisait une réunion ce lundi soir à Meursault. Parmi les participants des maires qui possèdent des agences postales communales et des relais Poste commerçants sur leurs communes. Il s'agissait entre autre de leur présenter cette expérimentation des "îlots numériques".

A Lamarche-sur-Saône que pensent les habitants de l'installation de ce matériel? Copier

Retrouvez ce mardi 18 juin 2019 nos "Idées Reçues" au sujet de la fracture numérique en compagnie de Patrick Molinoz à 6h23 et 7h42 sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) ou en cliquant sur le lien ci dessous.