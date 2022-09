Côte-d'Or : des salariés de Carrefour manifestent pour de meilleurs salaires

Piquet de grève inhabituel devant le magasin Carrefour de Quetigny (Côte-d'Or). A l'appel du syndicat Force Ouvrière, des salariés ont cessé le travail ce samedi 24 septembre et décidé de se faire entendre pour réclamer "de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires."

"Au plus fort du mouvement, nous étions une centaine d'employés" précise Sacha Tosic, delégué FO pour le magasin de Quetigny qui compte 400 salariés. "Des collègues de la Toison d'Or sont venus nous rejoindre. Nous réclamons une augmentation de salaires qui compense l'inflation galopante. Nous avons bien eu une revalorisation en début d'année, mais elle est loin de compenser la flambée des prix que nous connaissons."

Les salariés en grève, dans la galerie commerciale - DR

Les salariés grévistes ont distribué des tracts aux clients, mais n'ont pas bloqué l'entrée du magasin. Le mouvement a été levé peu après midi.

Mouvement national

Ce mécontentement releve d'un mouvement national qui concerne tous les magasins Carrefour de France.

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) s'étaient achevées le 15 septembre avec une proposition d'augmentation des salaires de 2% de la part de la direction du géant de la distribution. La jugeant insuffisante, FO avait appelé à deux jours de mobilisation les 23 et 24 septembre, exigeant la réouverture des négociations salariales. Jeudi dernier, la direction a précisé avoir "fait une nouvelle proposition de 2,5% d'augmentation salariale au 1er novembre en plus de 100 euros de prime de partage de la valeur. On prolonge aussi jusqu'au 31 mars la remise sur achat de 12% dont bénéficient les salariés et nous nous sommes engagés à retravailler les grilles de salaires et la mobilité". La direction affirme que depuis août 2021, cela représente une augmentation de 8,3% des salaires.

Une autre grève le 29 septembre ?

Dans un communiqué distinct, la CGT de Carrefour Market (supermarchés) évoque une "nouvelle aumône" et "une proposition indécente" de la direction qui est selon elle "complètement déconnectée de la réalité du terrain et de la souffrance des salariés qui ne peuvent plus s'en sortir".

Le syndicat dit "maintenir son appel à des mouvements de grèves et maintient les actions prévues jusqu'au 29 septembre inclus. La CGT exige un salaire minimum de 2.000 euros brut et une augmentation de 300 euros pour tous".

Même si son bénéfice net a reculé au premier semestre, Carrefour, engagé dans une politique de réduction des coûts sous la conduite d'Alexandre Bompard, avait annoncé fin juillet une hausse de 13,2% de ses ventes sur ce semestre, grâce à "des gains continus de parts de marché dans l'ensemble de ses géographies clés".

(Avec AFP)