Côte d'Or : des soldes d'Eté 2020 positifs pour les magasins de prêt-à-porter

Les soldes d'été 2020 se sont terminés mardi 11 août. Des promotions marquées à la fois par la crise du coronavirus et la canicule. A la clé, pour les magasins de vêtements, des retombées majoritairement positives. Les boutiques de prêt-à-porter de Dijon y ont notamment trouvé leur compte.

"La Boutique" s'en tire bien pour ces soldes d'Eté 2020. Le magasin spécialisé de prêt-à-porter féminin, au centre-ville de Dijon, a proposé plusieurs promotions. Pendant ces quatre dernières semaines, certains tee-shirts, pantalons ou encore robes, ont vu leurs prix baisser. Pour ce dernier jour, quelques clientes s'affairent encore autour des derniers articles en soldes. Le COVID et la canicule n'ont pas fait reculer les acheteuses, contrairement aux pronostics.

"Il n'y a pas eu de baisse de fréquentation, bien au contraire. Dans mon magasin, j'ai constaté de l'affluence : on a eu un bon mois de juillet, avec de super journées", explique Marine, la responsable du magasin. Une aubaine, d'autant que son commerce a ouvert ses portes pour la première fois, à la fin du confinement. Côté articles les plus vendus, "ce sont les robes courtes qui ont été les plus demandées", affirme la gérante.

Manon a fait le trajet Beaune-Dijon, pour profiter de ce dernier jour de soldes d'Eté © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Marine peut aussi dire merci à ses clientes qui ne veulent pas faire les soldes sur Internet. Certaines choisissent en connaissance de cause, de se rendre en boutique. "Je suis venue avec ma mère pour faire quelques emplettes. Je vais acheter une robe, pour profiter de la fin de l'Eté. C'est mieux de se rendre en boutique, car on a la possibilité d'être conseillée par le personnel et la possibilité de se faire présenter d'autres gammes", s'enthousiasme Manon. La jeune femme est venue spécialement à Dijon, pour profiter de cette dernière journée de promotions.

Le bilan des soldes est, selon les premières tendances, positif. Une affirmation à prendre avec prudence, puisqu'ils n'ont pas réussi à combler les pertes liées aux deux mois de confinement. Selon la Fédération Nationale de l'Habillement, l'ensemble de ce secteur a perdu un peu plus d'1,4 milliards d'euros, au cours de cette crise.