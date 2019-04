Côte-d'Or : Deux nouveaux postes de stationnement pour les bateaux de commerce inaugurés sur la Saône

Seurre - France

Ces travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage de Voies Navigables de France et ont coûté 1,1 million d’euros financés à 25% par la Région Bourgogne-Franche-Comté et à 75% par VNF, dans le cadre du Plan Rhône. Plan qui a déjà permis de financer en région Bourgogne-Franche-Comté 3 millions d'euros de travaux pour la réfection de la plateforme bois sur le port de Mâcon, ou encore, l’extension de 5000 m² du terminal à conteneurs sur le port de Chalon-sur-Saône.

Ces deux nouveaux équipements inaugurés à Seurre et à Pagny va permettre de répondre à un besoin exprimé par les transporteurs. Ces derniers souhaitaient disposer de davantage de postes de stationnement pour les bateaux de commerce dans la région, dans un contexte de développement du trafic fluvial sur le bassin Rhône-Saône.

Nouvel appontement de Pagny en Côte-d'Or - VNF

La Saône est en effet un lieu d'échange -toujours croissant- de plusieurs millions de tonnes de marchandises. Ceci est notamment le cas entre Pagny et Villefranche en 2018, une portion sur laquelle sont transportées par voie fluviale 2,6 millions de tonnes de marchandises chaque année, représentant un tiers du trafic total du bassin Rhône-Saône.

Les bateaux peuvent rester accrochés même en cas de crue centennale

Il s’agit de céréales et de bois exportés, mais aussi de flux internes au bassin pour les matériaux de BTP, d’importations d’engrais et de matériaux pour la métallurgie. Les conteneurs représentent plus de 50 000 unités depuis Chalon et Mâcon sur les liaisons Le Havre-Lyon-Fos, grâce au report modal avec le ferroviaire. D’un point de vue pratique, ces deux nouveaux postes de stationnement sont dimensionnés pour permettre l’amarrage des bateaux jusqu’à la crue centennale.

Ils permettent l'accueil de convois de 180 m de long, chargés de plus de 4 000 tonnes. Ils sont équipés de passerelles d'accès et de rampes de débarquement pour véhicules légers. Par mesure de sécurité et notamment en utilisation hivernale, les postes pourvus de passerelles piétonnes et débarcadères sont tous équipés d’éclairages novateurs, constitués de candélabres à leds et de panneaux photovoltaïques autonomes.