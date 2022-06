Côte-d'Or : les maisons France Services rapprochent-elles vraiment les habitants des services publics ?

France Services, c’est le label donné par le gouvernement aux maisons de services au public. Ces structures sont censées rapprocher les organismes d’Etat des habitants, en dehors des villes. Pôle Emploi, l’Assurance Maladie ou encore les impôts : ils font partie des 9 services publics représentés dans ces 21 maisons présentes en Côte-d’Or. Ici, on peut se faire aider pour remplir sa déclaration d’impôts, faire son passeport ou sa carte d’identité mais aussi être guidé pour recevoir ses allocations chômage. A Arnay-le-Duc, une de ces maisons a reçu le label France Services, depuis décembre 2019. Est-ce que cette recette attire du monde ?

Un temps de trajet réduit

Sabrina est une mère de famille de 41 ans. Avec ses trois enfants, elle habite à 10 kilomètres d’Arnay-le-Duc (Côte-d’Or). Ses journées sont souvent chargées : elle doit composer avec ses enfants, mais aussi avec les démarches administratives. Avoir les services publics près de chez elle, c’est donc un grand avantage pour elle. « Les maisons France Services sont une bonne idée, car elles permettent de ne plus avoir à aller dans les grandes villes et de perdre du temps de transport, pour aller rejoindre la Caisse d’Allocations Familiales ou encore la Caisse Primaire d’Assurance Maladie », explique cette auto-entrepreneuse.

Elle travaille à son compte dans le domaine du bois de chauffage. En tant qu’auto-entrepreneuse, elle doit souvent se rendre à la Caisse d’Allocations Familiales, mais aussi à Pôle Emploi. « J’ai besoin d’être en relation avec Pôle Emploi, car il verse l’ACRE, une allocation pour les auto-entrepreneurs qui est attribuée à ces personnes pendant les 12 premiers mois de création de leur entreprise. Pareil pour la Caisse d’Allocations Familiales, qui rend service aussi à ces travailleurs », dit cette femme.

Si elle se réjouit de ne plus avoir à se déplacer loin pour avoir accès à ces services, elle a tout de même quelques réserves. « C’est dommage que la Caisse d’Allocations Familiales ne fasse que des permanences axées sur les sujets de séparation et de divorce. Pour les impôts aussi, il ne faudrait pas qu’ils viennent une fois mais plutôt deux ou trois fois par an, ce serait plus pratique », déplore-t-elle.

Pas de nuance en revanche pour Dominique. Dans quelques jours, il sera retraité. L’homme de 60 ans habite Le Fête, à 10 minutes d’Arnay-le-Duc. Pour lui, cela signifie très peu de déplacement et ça lui facilite la vie. « Je n’ai pas à aller très loin pour me faire aider pour tous ces formulaires à remplir et tous les actes qu’il y a à faire pour la retraite », se réjouit-il.

Pour Sabrina, installée près d'Arnay-le-Duc depuis 2 ans, cet espace lui épargne des kilomètres de route. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Un centre pour la commune mais aussi pour les communes environnantes

Pour accueillir tous ces habitants d’Arnay-le-Duc et des alentours, trois salariés du centre social de la commune sont mobilisés sur ces missions. Une personne se charge de l’accueil, une conseillère les renseigne sur les 9 organismes d’Etat qui sont représentés dans cette maison France Services et un conseiller numérique les aide pour les démarches administratives qui se font par ordinateur.

Côté élus locaux, cette solution va dans le bon sens mais elle doit s’améliorer encore. C’est le point de vue de Charlotte Fougère, adjointe Les Républicains au maire de Beaune (Côte-d’Or), conseillère départementale. Tout comme 8 autres prétendants et prétendantes, elle est candidate aux législatives dans la 5ème circonscription de ce département. C’est justement celle à laquelle appartient Beaune et le sud de la Côte-d’Or, dont Arnay-le-Duc.

« Bien sur que ces maisons France Services vont dans le bon sens, ça va dans le sens de renforcer la proximité des services publics mais cela doit se faire autrement. Il faut déjà utiliser le maillage existant avec les élus locaux et les associations locales. Il faut améliorer déjà ce qui se passe actuellement : par exemple, dans le secteur de Nolay, la trésorerie publique la plus proche est à Nuits-Saint-Georges. Il faut donc faire beaucoup de route pour s’y rendre », se désole l’élue de la circonscription.

Pour l'heure, 21 maisons France Services existent à travers la Côte-d'Or.