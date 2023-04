Côte-d'Or : Is-sur-Tille veut séduire les camping-cars

Qui n'a jamais eu envie de tailler la route au volant d'un camping-car ? Partir à l'aventure et s'arrêter dormir où bon nous semble....enfin, là où ce sera autorisé, ce qui n'est pas évident. Avec les beaux jours qui arrivent, ces gros véhicules sont de retour, mais en Côte-d'Or ils ne vont pas trouver beaucoup d'endroits où passer la nuit. Après Seurre et Chanceaux, la commune d'Is-Sur-Tille vient d'ouvrir un parking de 16 places réservé exclusivement aux campings cars. C'est seulement la troisième aire de ce genre en Côte-d'Or.

Ce terrain se trouve à l'entrée de la commune: c'est une grande aire en graviers avec électricité et eau courante. La commune a investi 100.000 euros pour créer ce parking payant. On y accède en passant par une borne qui ouvre une barrière, comme à un péage d'autoroute. Il ne s'agit pas d'un nouveau camping , mais bien d'une aire de stationnement. Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus charmant, mais c'est bien le plus pratique pour Jacqueline qui arrive de Reims. "On a besoin d'aires comme celles-ci, car on ne fait plus de camping-car en s'arrêtant n'importe où, ce n'est plus possible. Là on peut être peinards et c'est tout ce que l'on souhaite."

On accède par une barrière, et il faut être abonné à l'appli Camping Car Park © Radio France - Olivier Estran

Retenir les voyageurs

Sur ce grand parking, pas de sanitaires, mais des branchements électriques et de l'eau potable pour chaque emplacement. Le stationnement coûte entre 12 et 13 euros selon la basse ou haute saison. "On a choisi de créer cette aire pour capter un flux de touristes qui ne faisait que passer" confie Jean-François Brigand, maire adjoint d'Is-sur-Tille en charge de ce dossier. "On oublie pas qu'on est sur la route de la truffe, et que l'agglomération de Dijon ne propose pas ce genre de stationnement. On en profite donc pour accueillir ces vacanciers, et ils se retrouvent non loin des commerces du centre ville. Depuis l'ouverture, on a des camping-cars tous les soirs. Tout le monde est gagnant."

Jean-François Brigand (à gauche sur la photo), maire-adjoint d'Is-sur-Tille et Julien Trombini, représentant Camping Car Park © Radio France - Olivier Estran

Une appli pour réserver son emplacement

La commune d'Is-sur-Tille a choisi de déléguer la gestion de cet aire à la société Camping Car Park. Il faut donc être abonné à leur appli sur smartphone pour accéder au parking. L'adhésion à Camping Car Park coute cinq euros, mais ensuite leur site vous permet de réserver votre emplacement sur de multiples parkings privés en France. "On est là pour gérer l'arrivée des voyageurs à distance " précise Julien Trombini le délégué régional de Camping-Car Park. "On a un service commercial ouvert de 7h du matin à minuit et qui répond a toutes les demandes en 9 langues. Depuis l'ouverture de cette aire en novembre dernier, on totalise déjà 600 passages de camping-cars et les deux tiers de notre redevance sont reversés à la commune."

Pour l'instant, il n y a pas d'autres aires prévues en Côte-d'Or sous le label "Camping Car Park". Celle d'Is-sur-Tille devrait donc être très prisée.