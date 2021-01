Côte-d'Or : "J'en chiale encore" l'émotion d'un gérant de centre équestre obligé de vendre ses poneys

A 47 ans Flavien Ralle est cavalier depuis le plus jeune âge, fanatique de courses d'endurance il a réussi à vivre de sa passion en créant il y a huit ans, un centre équestre et une école d'équitation, à Civry-en-Montagne en Côte-d'Or. Aujourd'hui la crise sanitaire l'oblige à vendre ses poneys.

"Poneys à vendre" ! Pour Flavien Ralle, 47 ans, propriétaire du centre équestre "l''Ecuries des lacs" à Civry-en-Montagne près de Sombernon, c'est un crève coeur. Après 8 années d'existence il était à la tête de plus d'une trentaine de chevaux parmi lesquels six poneys. Lui qui souhaitait "donner un autre sens à sa vie après avoir été agent d'assurance, banquier, puis employé dans la restauration" a survécu à plusieurs tempêtes.

Flavien Ralle s'est résolu, à contre coeur, à vendre ses poneys et fermer son école d'équitation pour tenter de surmonter la crise à Civry-en-Montagne en Côte-d'Or - FR

Flavien Ralle est dépité Copier

Des coups durs à répétition

Comme le passage de la TVA de 7 à 20% en 2014 pour les centres équestres, trois derniers étés caniculaires ou l'augmentation des prix du fourrage. Mais pour Flavien, les confinements à répétition et le couvre-feu à 18h sont les obstacles de trop. Nourrir des bêtes, les soigner, coûte cher surtout quand il n'y a plus de rentrées d'argent c'est pourquoi il a décidé d'arrêter l'école d'équitation et de vendre ses six poneys.

Mes 70 élèves pleuraient

"Avec la Covid-19 on a été fermé pendant deux mois, on a fait des avoirs à nos clients, on rembourse 3 000 euros par mois alors que mes charges fixes sont toujours là" constate dépité le professionnel. La décision de fermer l'école d'équitation est particulièrement douloureuse. "Regarder mes 70 élèves dans les yeux la semaine dernière et leur dire que je ferme, les voir pleurer, vendre mes poneys ont été des choses très dures à encaisser mais je ne pouvais pas faire autrement".

Sylvain de Mouillon près de Pouilly a acheté l'un des poneys pour son fils Dereck mais aussi pour donner un petit coup de main Copier

J'en ai chialé et j'en chiale encore

Le confinement à 18 heures a signé l'arrêt de mort de son activité. "Quand on a des cours qui commencent à 18h30 ça veut dire 20 à 30% de cours en moins. _J'en ai chialé et j'en chiale encore_" souffle-t-il, un sanglot étouffé dans la voix. "Moi je suis 365 jours sur 365 sur mon exploitation, tous les jours je nourris mes bêtes, tous les jours je les dresse, en plus j'ai partagé ma passion en tant qu'enseignant avec les élèves... Oui c'est vraiment dur d'arrêter l'école" confesse la mort dans l'âme le courageux Flavien Ralle.

Le couvre-feu à 18h a fini par avoir raison de son activité même s'il espère conserver la partie élevage et pension - FR

Il va travailler à l'usine

Lui qui parvenait péniblement à se tirer un salaire de 300 euros par mois avant la Covid-19 avant de perdre pied, va tenter de poursuivre l'élevage et la pension des chevaux, pour essayer de se tirer d'affaire il vient de signer dans une agence d'intérim. Pour l'instant Flavien Ralle est parvenu à vendre trois poneys.

Jusqu'à 3 000 euros le poney

Les trois autres suivront, il n'est pas trop inquiet, les acheteurs sont des particuliers passionnés d'équitation qui ont envie de l'aider financièrement ou bien également des responsables d'autres centres équestres. Flavien Ralle a donc bon espoir de trouver preneur pour les trois derniers animaux. Chaque poney est vendu entre 1 200 et 3 000 euros.

