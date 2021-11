Côte-d'Or : cette année, le Père Noël aura peut être moins de choix pour ses cadeaux

C’est bientôt Noël et il y a du monde dans les magasins de jeux et de jouets. La crise sanitaire est encore là, et elle cause parfois des pénuries sur certains articles demandés par les familles. Dans ces magasins spécialisés visités en Côte-d'Or, c'est en partie le cas.

Le Père Noël passe dans un peu plus d’un mois, mais sa hotte risque d’être un peu légère. Le Covid-19 perturbe la fabrication de certains cadeaux, et leur arrivée dans les rayons des magasins. Les matières comme le plastique et le bois manquent, pour fabriquer certains articles. Dans le même temps, le trafic des avions et des bateaux reprend doucement, ce qui empêche les consommateurs de recevoir leurs articles à l’heure. Dans les magasins de jeux et de jouets visités en Côte-d’Or, c’est en partie le cas.

5 à 15% des références de notre catalogue sont en rupture de stock. Nous avons pourtant anticipé en passant des commandes dès janvier. Elles sont arrivées à l’heure, en septembre. Malgré ça, il manque encore des jouets.

Une pénurie partielle de jouets

Nous sommes dans ce grand magasin de jouets de Quétigny, près de Dijon. Eric et Isabelle vont récupérer des cadeaux de Noël. Pour ces grands-parents, la chance est au rendez-vous : les articles qu’ils cherchent sont en stock. « Nous étions venus pour chercher des jeux de pâte à modeler, pour nos petites-filles de 5 et 8 ans. Pour nous, il n’y a pas eu de problème, tout était là », explique ce couple originaire de Longchamp (Côte-d’Or).

Eric et Isabelle sont venus acheter les cadeaux de Noël pour leurs petits-enfants. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Pour la pâte à modeler, pas de problème. Même chose pour les figurines de super-héros (Pat'Patrouille et Spider-Man), des cartes et tous les jouets Pokémon mais aussi les jeux de société, très demandés dans cette boutique. Mais pour d’autres articles, la situation est plus tendue selon Angélique, responsable de ce magasin spécialisé. « 5 à 15% des références de notre catalogue sont en rupture de stock. Nous avons pourtant anticipé en passant des commandes dès janvier. Elles sont arrivées à l’heure, en septembre. Malgré ça, il manque encore des jouets. Les matières comme le bois ou encore le plastique manquent en ce moment pour fabriquer les jouets, mais aussi les composants électroniques. Il reste aussi des containers bloqués, avec des articles qui nous sont destinés », explique la gérante.

Elle insiste toutefois sur le fait que les références manquantes doivent arriver très prochainement. Pour l’heure, elle a dû prolonger les promotions de Noël. À l’origine, elles devaient se terminer le 1er décembre. La direction du magasin a donc ajouté une semaine supplémentaire, afin que les clients puissent en profiter. Un choix important, d’autant que les mois d’octobre, novembre et de décembre représentent 60% de chiffre d’affaires du magasin.

Parmi les jeux de société qui peuvent manquer : les jeux de dames, fabriqués en bois © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Pas d’éclaircie côté jeux de société

À quelques kilomètres de là, au centre-ville de Dijon, les effets de cette période se ressentent aussi. Stéphane est à la tête d’une boutique spécialisée dans les jeux de société et les maquettes en bois. Dans les rayons, il y a des boîtes de jeux à perte de vue. Ce qui est le plus demandé en ce moment, ce sont les « escape games », des jeux d’enquête policière qui se jouent en équipe.

En revanche, certains jeux de société manquent à l’appel. C’est le cas des jeux de dames ou des maquettes, tous deux fabriqués en bois. Cela arrive au mauvais moment pour le gérant de ce commerce. « L’activité de décembre représente pour nous 3 fois l’activité d’un mois normal. Notre stock de Noël est déjà épuisé, et nous avons repassé des commandes », dit le commerçant. Il estime retrouver un rythme de livraisons normal d'ici 2 à 3 ans.