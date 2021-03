Côte-d'Or: l'abbaye de Cîteaux construit un nouveau bâtiment

11 mètres de haut, 50 mètres de long sur 30 mètres de large: ce n'est pas une nouvelle église, mais un séchoir à fourrage ! Les fondations viennent d'être coulées et le bâtiment va sortir de terre juste à l’entré du site de l'abbaye de Cîteaux. "Ce sera la cuisine des vaches" sourit le frère Benoît, l’économe de la communauté.

Les 17 moines de Cîteaux vivent principalement grâce à la vente de leurs fromages. Le fourrage est donc indispensable pour nourrir les vaches montbéliardes qui font du lait. "On fait un grand bâtiment pour deux raisons" explique le frère Benoit. "Tout d'abord pour remplacer un hangar qui a brûlé en juillet 2019. Ensuite car on ne veut plus laisser le fourrage sécher en plein soleil, car les rayons ultra-violets détruisent les nutriments contenus dans l'herbe. Dans ce bâtiment, le fourrage ne sera pas stocké en bottes, mais séché en vrac avec des ventilateurs qui vont brasser l'air chaud. Ça permettra de faire un meilleur aliment plus efficace pour nos vaches laitières".

L'abbaye produit son propre fourrage pour alimenter son troupeau. C'est la base des fromages qui font vivre la communauté © Radio France - Olivier Estran

Une perte de 10 % des revenus avec la crise sanitaire

Ce nouvel hangar est aussi un moyen de rebondir après la crise sanitaire qui a fait plonger les ventes "L'année dernière, lors du confinement, nous avions perdu 30 % de nos ventes" se rappelle le frère Benoit. "Nous avons heureusement retrouvé notre clientèle durant l'été avec tous les touristes qui se rendent dans notre magasin. Nous avons aussi rétabli l'équilibre en réduisant la taille de notre troupeau. Actuellement, on accuse une baisse de 10% car nous n'avons plus le débouché des restaurateurs, mais nous comptons sur le retour des beaux jours pour compter plus de clients de passage."

"Le nouveau bâtiment est un investissement pour les 50 ans à venir. On le prévoit assez grand pour suivre justement les évolutions de notre production. Il n 'y a pas d’inquiétude économique majeure sur l'année à venir" se rassure le frère économe.