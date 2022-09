Côte-d'or : L'association 60.000 rebonds accompagne les ex-patrons après la faillite de leur entreprise

Comment rebondir quand on est chef d'entreprise après une liquidation judiciaire ou une cessation d'activité ? A l'occasion de ces dix ans, l'association 60 000 rebonds organise un tour de France avec des témoignages d'entrepreneurs ayant rebondi pour en parler. Son président régional est avec nous.

Frédéric Liotard, vous accompagnez avec votre association en ce moment seize anciens chefs d'entreprise en Bourgogne. A quel moment un chef d'entreprise peut faire appel à vous ?

Systématiquement, le chef d'entreprise fait appel à nous après sa liquidation. 60 000 rebonds accueille des gens qui ont liquidé leur entreprise. Ils ont besoin de soutien et d'accompagnement, pour rebondir dans la vie, soit sur un poste de salarié, soit sur une recréation d'entreprise aussi. On a 50 % de créations d'entreprises dans le rebond. Ceci étant, ils ont besoin de soutien moral, de reconstruction parce que le sujet est lourd.

A quel niveau ? Pourquoi est ce si difficile finalement de fermer la porte de son entreprise ?

En général, il y a un process d'isolement qui se passe, qui fait que l'individu se referme sur lui-même et le jour où il a forcément été trop loin dans sa démarche, c'est la perte de son identité, la perte de sa maison, c'est le divorce, c'est la crise.

La particularité, c'est qu'un chef d'entreprise investit vraiment toute sa vie, y compris personnelle, dans son activité professionnelle. C'est ça la nécessité de votre association ?

Oui. Et puis la nécessité, c'est que, il y a dix ans, il y avait à peu près 60 .000 liquidations par an. Donc c'est quand même colossal. Avec l'effet covid, il y en a eu beaucoup moins parce que les aides ont ralenti l'hémorragie. Donc on était descendu à 29.000 et là on va remonter à un chiffre à peu près récurrent de 40 000. Donc ça fait 40 000 entreprises qui ferment, ça fait X milliers d'emplois derrière aussi. Il faut y penser.

Comment ça fonctionne, une fois qu'un ancien chef d'entreprise a poussé la porte de l'asso, qu'est-ce qu'il va trouver chez vous ?

On a un accompagnement encadré avec des programmes de deux ans, avec un binôme parrain et un coach qui va l'aider à se reconstruire, à faire le deuil aussi. Et puis un parrain qui va être plutôt l'ange gardien qui va l'accompagner pendant les deux ans sur son projet.

Le parrain qui lui, est un chef d'entreprise encore en activité, c'est ça ?

Pas forcément. Ça peut être aussi un cadre. Dans une entreprise dont la démarche est restée au niveau des grandes entreprises, on va chercher de plus en plus de cadres qui ont envie de se mobiliser pour une cause. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait naître une pluralité de talents.