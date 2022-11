Côte-d'Or : l'Atelier George de Mont-Saint-Jean, discret et pourtant connu dans le monde entier

Eve George et Laurent Fichot sont designers et souffleurs de verre. Depuis 2012, ils travaillent au sein de l’Atelier George à Mont-Saint-Jean. Ils réalisent entièrement toutes les pièces de A à Z, du design à la fabrication. Leur production est vendue dans le monde entier. Et cette discrète entreprise vient aussi d'être distinguée aux Trophées du Numérique, un concours organisé par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Elle représentera la Côte-d'Or au niveau régional. Entretien avec Eve George qui manie aussi bien le savoir faire ancestral que les nouvelles technologies.

Eve George et Laurent Fichot - Claire Jachymiak

France Bleu Bourgogne : Vous êtes sélectionnée avec Laurent Fichot pour représenter la Côte d'Or au Trophée du numérique, mais votre métier c'est souffleur de verre. A quoi vous sert le numérique ?

Eve George : En fait, on utilise les outils digitaux pour fabriquer des objets en verre. Ça nous sert aussi beaucoup au quotidien pour notre communication. Enfin, je dirais que le numérique, ça nous sert aussi sur la création de contenus, comme créer des images et des animations, toutes sortes de supports graphiques. On dessine beaucoup nos objets avant le soufflage. Ces dessins sur ordinateur peuvent ensuite nous servir pour fabriquer des gabarits de moules. Et on fabrique aussi des outils innovants avec lesquels on souffle le verre, par exemple des imprimantes 3D ou pour la découpe laser.

Que réalisez vous dans votre atelier ?

Notre atelier de soufflage de verre est spécialisé dans la production d'objets décoratifs, principalement des luminaires, mais aussi des pièces d'art de la table. On travaille principalement pour des projets d'architecture d'intérieur à destination des professionnels de l'hôtellerie, par exemple, ou des particuliers.

Ce ne sont que des pièces uniques ?

Chacune des pièces est mise en forme entièrement à la main et donc jamais reproductible à l'identique. Vous pouvez effectivement nous commander un modèle qu'on a dessiné précédemment, mais vous êtes certain de ne pas avoir exactement celui qu'on a formé le jour précédent.

Ou peut on trouver toutes vos pièces et à quels prix ?

Vous pouvez nous contacter directement via notre site Internet. On a aussi une galerie qui nous représente à Paris ainsi que douze revendeurs en France et dans le monde. Notre gamme de prix varie d'une cinquantaine d'euros notamment pour nos poignées de porte en verre soufflé et ça va jusqu'à plus de 1.000 € pour des luminaires exceptionnels, comme des lustres par exemple.

Vous accumulez les distinctions depuis plusieurs années. Quelle est celle dont vous êtes la plus fière ?

Je pense que c'était la toute première, le prix de la jeune création "Métiers d'Art". Symboliquement, je pense que c'était la première vraie reconnaissance à la fois du milieu et du grand public. C'est, je pense, la distinction qui m'a le plus touché et le plus donner confiance aussi. Elle m'a montré que je pouvais être souffleuse de verre, ce n'est pas seulement une lubie.

On peut trouver vos produits seulement en France ou des pièces partent à l'étranger ?

On a beaucoup de pièces effectivement qui partent à l'étranger. La semaine dernière, on a envoyé des luminaires à Milan en Italie. La semaine d'avant, au Mexique. On a aussi une galerie qui nous distribue à New York. On a une activité qui dépasse grandement les frontières de notre région. Je pense que notre plus grande frustration, c'est de parfois ne pas réussir à s'imaginer où arrivent nos objets. Une fois que le luminaire est placé dans sa boîte, il continue sa vie sans nous.

Les fêtes de Noël, une période privilégiée pour rencontrer le public

L'Atelier George a la chance d'avoir une demande qui s'étend sur toute l'année. En revanche, les fêtes de fin d'année, tiennent beaucoup à cœur à Eve et Laurent parce que c'est le moment où l'Atelier George peut avoir des ventes ponctuelles mais aussi et surtout, où les deux artistes vont pouvoir rencontrer le grand public aussi, ce qui arrive beaucoup plus rarement le reste de l'année. "En général, pour cette occasion, on souffle des micro séries de boules de Noël en verre exclusives et il y en a une toute petite quantité chaque année. Mais symboliquement, on le fait aussi parce qu'on va rencontrer véritablement les personnes qui vont pouvoir ensuite les accrocher dans leur sapin." se réjouit Eve.

Des boules de Noël en verre à accrocher dans le sapin - Atelier George

Les hausses des prix de l'Energie impactent l'Atelier George

Le four de l'Atelier George fonctionne au gaz. "On est extrêmement impacté par la variation des coûts de l'énergie. En fait, notre outil principal, c'est le four de fusion, c'est à dire le four dans lequel le verre est monté à plus de 1.200 degrés 24h / 24, sept jours sur sept. Donc oui, effectivement, ça nous impacte tout comme le coût des matières premières. On a effectivement réorganisé la production. Après, on a toujours autant de commandes actuelles. Je pense que la croissance est aussi très porteuse et on se trouve très chanceux de cette situation. En revanche, effectivement, le coût de revient d'un produit n'est pas le même qu'en janvier dernier et en janvier prochain, il ne sera pas le même qu'en septembre." explique Eve George.