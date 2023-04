Côte-d'Or : l'entreprise Joly Location souffle ses 50 bougies à Couternon

C'est une entreprise qui rayonne bien au delà des frontières de la Côte-d'Or. À Couternon, Joly Location est spécialisée dans la location de nacelles de 10 à 90 mètres pour des travaux en hauteur. Des nacelles qu'on a vu notamment sur le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Joly Location fête ses 50 ans cette année. Entretien avec son directeur général, Lionel Joly.

Des camions nacelles de Joly Location - Joly Location

France Bleu Bourgogne - On voit vos nacelles partout, des stades de foot jusqu'à Notre Dame à Paris. Participer à ce chantier emblématique, c'est une fierté pour vous ou même un bon coup de pub ?

Lionel Joly - Pour nous, ça a été surtout une fierté. Mais c'est avant tout une opération professionnelle, comme on en mène tous les jours. On est toujours sur le chantier puisque, après avoir participé à la sécurisation pendant plus de deux ans suite à l'incendie de la cathédrale, on a remporté un lot de "levage et élévation de personnes" avec un co-traitant, une société du sud ouest, Dartus Levage. Eux s'occupent de mettre à disposition tous les moyens de levage de type grue. Et nous, on s'occupe de mettre tous les moyens d'élévation de personnes au quotidien, alors que ce soit des toutes petites machines ou des grandes machines. Par exemple, en ce moment, on a de toutes petites machines "araignées" qui sont très légères et qui permettent de se balader à l'intérieur ou aux alentours, se faufiler dans les moindres recoins

Vos clients ont vraiment des profils très différents ? Qui fait appel à vous en dehors des communes ?

C'est très varié. Effectivement des communes font appel à nous pour l'éclairage public, les illuminations de Noël, l'entretien des espaces verts. Et à côté de ça, on travaille pour de très grandes entreprises de l'énergie, pour l'entretien des parcs éoliens, l'entretien des réseaux électriques, également des centrales nucléaires. On travaille aussi pour l'industrie et actuellement, on a un très gros chantier de charpente métallique dans une des plus grandes cimenteries d'Europe. C'est très varié. Ça va de l'artisan qui refait minutieusement un petit bout de toiture sur une ferme bressane, en passant par des éoliennes en mer, jusqu'à Notre Dame de Paris.

Cela coûte cher de louer une nacelle ?

Tout dépend du matériel utilisé, parce que c'est surtout du matériel qui coûte cher et puis il y a également le personnel habilité qui va avec, la formation, la sécurité. Parce qu'un des maîtres mots de notre métier, c'est la sécurité puisqu'on fait de l'élévation de personnes à de grandes hauteurs. Donc on ne peut laisser aucun point de côté. Donc effectivement, tout ça, ça a un coût.

Est-ce que le métier a beaucoup évolué en terme technique en 50 ans ?

Oui, bien sûr. Mon père, quand il a commencé, était artisan électricien. La société a bien évolué depuis. La première machine avait une rotation qui se faisait à l'époque avec une petite manivelle. C'était une échelle. Et le panier se mettait à niveau manuellement. Donc c'était vraiment les prémices. Maintenant, les machines, pour être de plus en plus performantes, utilisent l'intelligence artificielle.