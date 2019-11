Côte-d'Or : L'épargne solidaire permet de donner du sens à son argent

A l'occasion de la semaine de la finance solidaire qui démarre ce lundi, on s'interroge sur l'épargne solidaire. A quoi ça sert ? Est-ce que c'est rentable ? Et vers qui doit t-on se tourner ?

Côte-d'Or, France

Comment est utilisé l'argent que l'on place sur des livrets d'épargne ? Bien peu de Côte-d'Oriens savent répondre à cette question. Alors à l'occasion de la semaine de la finance solidaire, Christian Guffroy nous propose de nous pencher sur le concept d'épargne solidaire. Il est vice-président d'Habitat et Humanisme et coordonne la plateforme de finance solidaire en Bourgogne.

L'argent épargné profite à des organismes locaux

"L'épargne traditionnelle, c'est l'argent pour l'argent, résume Christian Guffroy, alors que l'épargne solidaire c'est donner du sens à son argent." Quand on place de l'argent dans le circuit de l'épargne solidaire, on choisit comment cet argent est utilisé : pour soutenir des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des associations environnementales par exemple. Plusieurs organismes de la région comme Habitat et Humanisme, CCFD Terre Solidaire, Terre de liens, Graines d'action ou les Cigales peuvent bénéficier de cet argent.

L'utilité sociale avant la rentabilité

L'objectif principal quand on épargne sur le circuit de la finance solidaire n'est pas la rentabilité du placement, mais "l'utilité sociale", explique Christian Guffroy. Les placements sont quand même sécurisés et les épargnants bénéficient soit de petits intérêts, soit de déductions fiscales.

Pour vous renseigner et découvrir quel produit d'épargne solidaire vous convient le mieux, rendez vous sur le site internet de finansol