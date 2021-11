Côte-d'Or : La chocolaterie Gillotte reconstruit ses bâtiments à Norges-La-Ville

C'est en quelque sorte une renaissance pour la chocolaterie Gillotte. Sur sa page Facebook, cette entreprise bien connue des gourmets de Côte-d'Or entame ce mardi 9 novembre la construction de nouveaux bâtiments à Norges-La-Ville.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un an de travaux

Cette nouvelle chocolaterie va remplacer les ateliers dévastés par un incendie au mois de janvier dernier. Un peu de patience avant de couper le ruban, la construction des nouveaux bâtiments va prendre "au moins un an" précise Julien Gillotte, le directeur la société. "Nous n'avons jamais cessé de produire" rappelle-t-il. "Nous sommes installés dans des locaux provisoires, plus petits, à Norges-La-Ville, mais cela ne nous a pas empêché d'embaucher. On compte aujourd'hui 27 salariés au sein de notre société. Tous nos magasins à Dijon, Beaune et Besançon sont restés ouverts et on ne manquera pas de chocolats à Noël."