Côte-d'Or : la Chouette, une nouvelle monnaie locale en circulation dans l'agglomération de Dijon

La Chouette n'est plus seulement un animal qui fait les gros yeux et peut vous faire sursauter en pleine nuit. La Chouette, c'est aussi une monnaie locale de la région de Dijon (Côte-d'Or), émise à partir de ce samedi 27 mars 2021 dans une vingtaine de commerces. Ils sont tous dans Dijon et son agglomération. Leur point commun : "ce sont des commerces qui vendent des produits bio", précise Chloé Colmet-Daage, vice-présidente de l'association la Chouette, à l'origine de cette nouvelle monnaie.

Objectif : "valoriser les circuits-courts" pour Chloé Colmet-Daage

Cette monnaie a, pour l'instant, un taux de change de un : pour 1 euro, on vous donne une chouette. A disposition, il y a quatre types de billets : 1, 4, 10 et 25 Chouettes. Pour l'instant, cette monnaie est utilisable des boutiques éco-responsables. "On est accueilli par La Base qui est un drive zéro déchets et permet à tout le monde de venir faire ses courses en réduisant ses emballages, développe Chloé Colmet-Daage. C'est pour valoriser les circuits-courts, c'est-à-dire : je vais chez mon commerçant et j'achète du fromage qui viendrait du producteur du coin."

"Il faut que ça devienne une habitude du quotidien", espère Chloé Colmet-Daage.

La vice-présidente de l'association estime que ça va permettre de les soutenir pendant cette période de crise sanitaire et de commerces parfois au ralenti. Des bars et des restaurants font aussi partie des commerces où l'on peut utiliser cette nouvelle monnaie.

"Au moins, ça me permet de savoir que cet argent va rester sur le territoire", Guillaume, un acheteur de 70 Chouettes

Pour Guillaume, qui vient de convertir 70 euros en 70 chouettes, cette nouvelle monnaie est "plus éthique puisque les adhérents qui ont signé la charte, on sait qu'ils s'engagent à faire des produits biologiques, fournis par des producteurs locaux." Même avis pour Olivier, 38 ans, le premier acheteur avec ces nouveaux billets. "Dans mon panier, il y a de la bière, des haricots verts, des petits pois, des carottes et de la limonade de Franche-Comté. (...) L'intérêt de payer ces produits avec cette monnaie locale, pour moi, c'est que ça aille à des producteurs locaux, et que ça soit intrinsèquement plus vertueux au niveau de l'environnement", affirme-t-il.

Une monnaie sécurisée ?

Mais ces Chouettes peuvent-elles ne plus rien valoir dans six mois ou un an ? L'association à son origine espère que non. Les euros récoltés pour chaque chouette sont placés dans une banque qui soutient des initiatives locales, bio-compatibles. Chloé Colmet-Daage estime que sa valeur est sécurisée.

Prochain objectif : mettre en circulation 10.000 Chouettes dans les prochaines semaines.