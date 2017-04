Côte-d'Or : La Cimade interpelle les candidats à la présidentielle

La Cimade pousse un cri d'alerte après la publication de son bilan 2016, qui s'intitule "Migrations : état des lieux 2017". L'association d'entraide aux migrants et aux réfugiés interpelle les candidats à la présidentielle sur leurs situations.

La Cimade, l'association d'entraide aux migrants et aux réfugiés sort son bilan 2016, intitulé "Migrations : état des lieux 2017", et pousse un cri d'alerte. Elle a passé au crible les politiques migratoires et de l'immigration en France, et le constat est plutôt amer : la Cimade déplore les visions "à court terme, sécuritaires et méfiantes" des politiques publiques en matière d'immigration, qui, selon elle, "excluent, humilient et répriment".

Une campagne d'affichage contre les discriminations

Parallèlement, une campagne d'affichage de grande ampleur a été lancée par l'association. 10 000 affiches ont été collées dans toute la France dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mars, les mots "les politiques migratoires répriment, humilient, excluent" y figurent, en grosses lettres.

L'association demande "une refonte en profondeur des politiques migratoires"

À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, la Cimade demande une "refonte en profondeur des politiques migratoires, en France comme en Europe" pour faire face à "la réalité des mouvements migratoires", qui sont là pour durer, selon elle.