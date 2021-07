Côte-d'Or : la Fédération du Bâtiment alerte sur les conséquences de la pénurie mondiale de matériaux

Si les carnets de commande sont pleins et l'activité prévue jusqu'à fin 2022, la Fédération du Bâtiment en Côte-d'Or évoque une situation de plus en plus tendue, car avec la crise du Covid-19, les matières premières sont rares mais aussi beaucoup plus chères. La FFB 21 tire la sonnette d'alarme.

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) tire la sonnette d'alarme en Côte-d'Or ! Si les carnets de commande sont pleins et l'activité planifiée jusqu'à fin 2022, la situation est de plus en plus tendue avec le contexte de crise sanitaire. Car depuis janvier dernier la pénurie s'est installée pour certains matériaux comme le cuivre, le plâtre, l'aluminium, ou encore le matériel électrique. Des matières premières qui viennent à manquer. Et en devenant rares, elles deviennent aussi plus chères. Plus 15 à 30% en moyenne sur les prix des matériaux et jusqu'à 300% sur le prix du bois ! D'où l'alerte lancée par le président de la Fédération du Bâtiment de Côte-d'Or , Frédéric Demongeot. "La première conséquence c'est que nous n'avons plus aucune maitrise du coût. Nos fournisseurs nous indiquent un prix au jour le jour mais six mois plus tard, cela peut avoir pris 15 à 20 % de plus et ça, ce n'est pas tenable !"

Frédéric Demongeot, le président de la Fédération du Bâtiment en Côte-d'Or, dans les locaux de son entreprise à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Inquiétude sur l'emploi

Et le directeur général de l'entreprise Demongeot, spécialisée dans l'électricité, sait de quoi il parle, lui aussi est directement touché par ces hauses des matières premières. L'inquiétude pour tout le secteur, ce sont les conséquences de cette situation sur la santé de ces entreprises et l'emploi. "Si le chantier s'arrête d'être contraint de mettre les salariés au chômage technique faute de pouvoir installer le matériel comme on l'a prévu." Voire dans le pire des cas, licencier. "Mais on n'en est pas là" tempère le président de la FFB 21, qui en appelle donc à une prise de conscience des pouvoirs publics.

"A nous seuls, nous ne pourrons pas prendre les augmentations. Nos entreprises n'ont plus, ni la trésorerie, ni les résultats qui le permettent."

La Fédération du Bâtiment veut une prise de conscience

"A mesure exceptionnelle, mesures exceptionnelles", poursuit le président de la FBB 21. "Il faut envisager de ne pas mettre de pénalités de retard pour une entreprise qui ne pourrait pas poser du matériel qu'elle n'a pas reçu." Cela ne s'est pas encore produit en Côte-d'Or mais certaines entreprises auraient déjà reçu des menaces de la part de certains donneurs d'ordre. Alors pour Frédéric Demongeot, il faut que les pouvoirs publics et toute la chaine de la construction soit consciente de cela et réagisse. "Il faut accepter une révision des prix, contractuellement il faut que nos entreprises aient la possibilité d'actualiser les prix pour rester accroché au marché."

Il faut une révision des prix pour rester accroché au marché !- Frédéric Demongeot le président de la FFB 21

Pour le moment, aucun chantier n'a été arrêté en Côte-d'Or, en raison de la pénurie de matériaux, mais la situation reste tendue pour ce secteur, qui représente 1700 entreprises dans notre département et 8.000 salariés. La Fédération Française du Bâtiment regroupe la moitié de ses salariés et 400 entreprises.

