Côte-d'Or : "La Fedosad ne va pas disparaître"

Les maisons de retraite et les aides à domicile de la Fedosad ne vont pas disparaître. C'est la promesse pour cette association placée en redressement judiciaire il y a tout juste une semaine.

La Fedosad, c'est la Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien A Domicile : une grosse structure basée à Dijon. Elle gère deux Ehpads et emploie 600 salariés, des aides à domicile qui interviennent chez 3.500 personnes en Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

On vous en avait parlé au printemps dernier, cette association est en difficulté financière. Elle a finalement été placée en redressement judiciaire lundi 11 septembre. Cette association a jusqu'au 6 octobre pour trouver un repreneur. Cette mission est confiée à une administratrice judiciaire : Marlène Loiseau veut croire à l'avenir de la Fedosad et de ses salariés :

"Ce que je sais aujourd'hui, c'est que parmi les offres qui sont déposées, on a un candidat qui se dit prêt à maintenir l'intégralité des activités de l'association. Pour autant, et malheureusement, il est très fortement possible qu'il y'ait des licenciements. Après, tout dépendra de l'offre de reprise" précise Marlène Loiseau.

"Mon métier en tant qu'administratrice judiciaire c'est de travailler honnêtement avec les candidats pour que, à l'audience du 6 octobre, on ait le plus grand nombre d'offres possibles et qui soient les meilleures au regard du nombre de contrats de travail repris."

Les salaires et les soins sont maintenus

En attendant de savoir qui peut reprendre cette grosse structure, les salariés ont a cœur de continuer les soins à domicile et en Ehpad. Aucun bénéficiaire n'est laissé de côté. "L'activité se poursuit de façon tout à fait normale. J'ai garanti aux salariés que tout le monde sera normalement payé à la fin du mois. La trésorerie de l'association le permet" souligne Marlène Loiseau.

Les locaux de la Fedosad a Dijon © Radio France - Christophe Tourné

.