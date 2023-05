Côte-d'Or : "La Musette de Léon", un nouvel endroit de convivialité pour Genlis

Inaugurée le 6 mai dernier, la guinguette "La musette de Léon" prend tranquillement son envol même si ce nouveau lieu est un peu en phase de test à Genlis. Son objectif, c'est de proposer un espace de rencontre et de convivialité dans cette ville où il n'y avait pas d'équivalent. Entretien avec Mathias Schmitt, l'une des chevilles ouvrières de la création de cette ginguette.

ⓘ Publicité

loading

La Musette de Léon - La Musette de Léon

France Bleu Bourgogne : Quand on pense guinguette, on pense bal musette. C'est ce que vous proposez concrètement dans ce nouveau lieu ?

Mathias Schmitt : On a ouvert "la musette de Léon" sous forme de guinguette, tant au niveau de la déco qu'au niveau de l'expérience à vivre. L'idée, c'est de venir boire un coup et en même temps de manger une planche. On a prévu de faire des soirées à thème et pourquoi pas aussi éventuellement danser.

C'est un endroit à ciel ouvert, ce qui doit être un peu compliqué depuis l'ouverture le 6 mai dernier. Quels sont les premiers retours de vos clients ?

Effectivement, ce n'est pas simple parce que la météo n'est pas vraiment avec nous depuis le départ. Bien que, au niveau de l'inauguration, on a eu de la chance et on a eu du monde. Et ce mercredi soir, on a fait notre première soirée sportive avec la diffusion d'un match de foot et ça s'est bien passé. On essaie d'être le plus large possible mais en restant dans l'esprit guinguette avec son ambiance de palissade en bois et ampoules de toutes les couleurs.

Vous visez concrètement quel public ?

L'idée, c'est de proposer à Genlis ce type de structure car il n'y en a pas. On arrive tout juste dans la ville et l'idée c'est de répondre à un besoin qui est assez large.

Vous avez investi combien dans cette affaire ?

Nous, on est propriétaire d'un magasin de vélos qui est juste en face. Donc l'idée, c'était de ne pas beaucoup investir dans cette guiguette, puisque on est un peu en phase d'étude de marché, pour voir si réellement il y a une demande. Ce projet de guinguette "La musette de Léon" s'est fait en collaboration avec la ville de Genlis qui souhaitait vraiment la création d'un endroit convivial au centre ville.

Vous employez combien de personnes pour l'instant ?

Pour le moment, il y a deux employés saisonniers, donc, qui se complètent et qui permettent d'ouvrir la guinguette de 12 h 30 à 20 h la semaine et jusqu'à 22 h, voire plus les vendredi et samedi. L'objectif, c'est déjà d'ouvrir jusqu'à fin septembre, pendant la haute saison et dresser un bilan ensuite. Voir si c'est rentable ou non et si c'est concluant, on pourrait ouvrir toute l'année pour proposer un endroit sympa pour toute la plaine dijonnaise.