Côte-d'Or : la société Alentour de Lux mise sur le chanvre pour isoler votre maison

Produit 100% naturel, la chènevotte fibrée est issue du défibrage de la paille de chanvre pour devenir un isolant très intéressant pour le long terme et l'environnement. Une matière qui a logiquement séduit l'entreprise Alentour , spécialisée dans la construction et la rénovation. Elle est devenue en quelques années l'un des promoteurs du chanvre dans le bâtiment. Entretien avec Sophie Wrobleski, la cheffe du projet "Maison Chanvre" .

France Bleu Bourgogne : L'entreprise Alentour est basée à Lux. Que proposez vous exactement ?

Sophie Wrobleski : L'entreprise alentour a été fondée en 1999 et elle est spécialisée dans les produits en pierre constitué pour la construction neuve et la rénovation. Et depuis 2016, nous nous intéressons au béton de chanvre.

Comment en êtes vous venu à utiliser cette matière ?

Au fil de notre évolution, on a mis différents concepts constructifs au point, au départ à base de béton, mais qui ont évolué en fonction des réglementations thermiques et de la situation économique. On a commencé à s'intéresser au chanvre en 2016. Mais les produits présents sur le marché à ce moment là ne nous convenaient pas. Donc, on a décidé de produire nos bétons blocs de chanvre préfabriqués. On a commencé à travailler avec des différents fournisseurs de liant, et après quatre ans de recherche et développement et de collaboration, on a mis au point notre propre formule de liant en 2020. La demande de chanvre a fortement augmenté. On a donc créé un collectif, Bati Chanvre, afin de réintroduire la culture de chanvre autour de Lux. Les agriculteurs cultivent du chanvre, nous le transformons et il est mis en œuvre localement.

Combien d'agriculteurs produisent ce chanvre pour vous ?

Lors de la première année de test, en 2021, on avait cinq agriculteurs qui travaillaient avec nous. Ils ont cultivé treize hectares de chanvre et en 2022, on avait six agriculteurs qui ont cultivé 30 hectares de chanvre.

Du chanvre cultivé pour le bâtiment - Maison Chanvre

Quels sont les avantages du chanvre ?

Il s'agit d'un matériau naturel. On a une sensation cocooning que l'on ne retrouve pas dans les maisons de placo style "laine minérale". Il n'y a aucun dégagement nuisible pour la santé. On a une acoustique très agréable. Le chanvre apporte une ambiance feutrée et coupe des nuisances sonores. Il a une grande inertie thermique, ce qui permet de stocker les calories dans le mur et de les redistribuer quand la température baisse. Mais le plus remarquable, c'est la sensation de confort de ce matériau. On a donc une sensation de chaleur, même à des températures modérées, ce qui permet de faire de grandes économies. Le confort d'été est aussi remarquable, car la température de la maison cet été, n'a jamais dépassé les 23 degrés.

Est ce que ça coûte plus cher l'isolation en chanvre qu'avec des matériaux classiques ?

Avant, on avait un surcoût d'environ 20 à 30%, qui était lié, non pas à la consommation, mais à la construction. Mais avec la hausse des matériaux dans le bâtiment qu'on peut constater actuellement, cet écart fait effet ciseau et commence à se lisser dans le temps.

En plus, on fait des économies au niveau du chauffage ?

Oui. Des économies de chauffage et de climatisation. Et l'autre avantage du béton change, c'est que c'est un gisement qui est annuel et qui peut être fait partout en France.