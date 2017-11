Côte-d'Or : le casino de Santenay recrute des croupiers

Le casino de Santenay en Côte-d'Or organise ce mardi 7 novembre une journée de recrutement de croupiers en collaboration avec Pôle Emploi. Le groupe JOA, propriétaire du casino, lance pour l'occasion une école de croupier pour former ses futurs salariés.

Le croupier, c'est un employé de casino qui est, en quelque sorte, le garant du bon déroulement des jeux comme le black jack, la roulette ou encore le poker... Il anime aussi les parties et accompagne les joueurs tout au long de leur participation à ces jeux. Ce métier est accessible à tous, quelque soit le parcours professionnel ou les qualifications. D'ailleurs, pour ces recrutements, le groupe JOA met en place un dispositif de formation interne. Et ça vaut tout de même le coup pour celui ou celle qui sera choisi puisqu'il promet à la clef en Côte-d'Or, un CDI au casino de Santenay...

Comment se passe la formation ?

La formation s'effectue en deux temps. Une première phase de quatre semaines va concerner plutôt la théorie. L'objectif, c'est d'acquérir les compétences du métier de croupier. Cela concerne évidemment les règles des jeux et la réglementation des casinos. Et dans la foulée, une approche pratique avec des mises en situation et l'apprentissage à la manipulation des cartes et des jetons. Cette première phase se déroulera au casino de Montrond-les-bains dans la Loire.

La deuxième phase, dite de consolidation durera, elle aussi, quatre semaines, et celle ci se déroulera sur le terrain, autrement dit en casino, le but étant de parfaire l'appréhension du poste.

Ça commence quand ?

Le premier jour de formation est fixé pour les candidats dès le 8 janvier à Montrond-les-Bains, avec une précision importante : les frais d'hébergement, les déjeuners et les frais de transport seront pris en charge par le groupe JOA. Autre précision importante sur le profil des candidats : il faut évidemment être majeur, non interdit de jeu, être inscrit sur les listes électorales et avoir un casier judiciaire vierge. La réunion d'information et de recrutement, c'est ce mardi 7 novembre à Santenay, sous la houlette de l'agence Pôle Emploi de Beaune.

Le groupe JOA

Le groupe JOA revendique 1500 collaborateurs dont 90% en CDI. JOA est à la tête de 22 casinos en France dont deux en Bourgogne-Franche-Comté : Santenay et Besançon. Il a aussi un site de jeux en ligne, 24 restaurants, une brasserie artisanale, 33 bars, 7 discothèques, 2 hôtels, 2 bowlings, 3 cinémas et des espaces de réception. C'est le 3ème opérateur de casinos en France pour un chiffre d'affaire brut de 227 millions d'euros en 2016.