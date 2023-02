Côte-d'Or : le crémant millésimé de la maison Bouillot veut rivaliser avec les Champagnes

Voila un crémant de Bourgogne qui n'a pas peur de concurrencer le champagne. A Nuits Saint-Georges, la maison Louis Bouillot se lance dans la production d'un crémant millésimé . Ici il n'est plus question d'assemblage de raisins. On fait un crémant comme un fait un grand cru, le tout a un prix raisonnable puisque ces bouteilles seront vendues entre 16 et 24 euros. On pousse la porte de ce domaine pour comprendre leur idée.. et peut-être leur secret de fabrication :

France Bleu Bourgogne - Qu'est-ce qu'un crémant millésimé ?

Marcel Combes, directeur des ventes de la Maison Bouillot - C'est la particularité de l'origine des raisins qui a servi à faire ce crémant. C'est à dire que là 100 % des raisins vont venir de la même parcelle. On parle pour l'instant de quelques milliers de bouteilles par rapport à notre production. La maison Louis Bouillot produit 2 millions 800.000 bouteilles par an. Là, il est question de 10.000 bouteilles. Comme pour les grands terroirs, c'est c'est très limité, mais s il faut bien commencer.

Comment vous est venue cette idée ?

A vrai dire, l'idée n'est pas neuve. Dès 1820, les premiers producteurs de vins effervescents ou de vins mousseux en Bourgogne ont misé les meilleurs crus, que ce soit à Chablis, à Nuits-Saint-Georges, à Romanée, à Pommard. Et vous trouvez une multitude d'étiquettes et une multitude de références. Si vous parcourez les archives des maisons comme Jules Lausseure à Nuits-Saint-Georges, comme la maison Bouchard Aîné et fils à Beaune, et bien vous trouvez sur les cahiers, sur les archives un certain nombre d'informations, par exemple Romanée mousseux, Nuits mousseux, Pommard, mousseux. Donc, ils avaient compris que le terroir était quelque chose d'intéressant dans la bulle.

Commercialement, qu'est-ce que ça change pour la maison Bouillot ?

Premièrement, répondre à notre passion. On a au fond de nos tripes, l'envie de faire encore mieux. La deuxième chose, c'est que ça montre aussi notre savoir-faire et donc ça rejaillit sur l'ensemble du reste des crémants que vous vendez. Et la troisième chose, c'est que la production de crémant de Bourgogne n'est pas extensible. Aujourd'hui, le crémant de Bourgogne produit de 23 à 24 millions de bouteilles, mais la zone de la Bourgogne est forcément limitée. Donc, quelles options pour progresser ? Il faut faire meilleur et plus qualitatif.