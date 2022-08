Côte-d'Or : le fabricant de vélos-cargos "Douze cycles" va encore s'agrandir

Face à un succès croissant, l'entreprise "DOUZE Cycles", basée à Ladoix-Serrigny (Côte-d'Or) et dont l'usine se trouve à Longvic, continue de se développer. Partenariat avec Toyota, contrat avec la région Île-de-France, la société doit s'agrandir et va embaucher.

Pour l'entreprise côte-d'orienne "DOUZE Cycles", à l'été 2022, tout marche très fort. Ou plutôt tout roule ! Depuis 2012, elle imagine et fabrique des vélos-cargos - ces vélos qui permettent de transporter une cargaison, que ce soit des marchandises, du matériel, ou vos enfants, pour les emmener à l'école.

Cette entreprise de 35 salariés, dont le siège se trouve à Ladoix-Serrigny, a ouvert son atelier il y a un peu plus de deux ans à Longvic, dans la Métropole dijonnaise. Alors que sa croissance double quasiment chaque année, Douze Cycles vient de s'associer avec la marque Toyota, qui va vendre à partir de l'été 2023 plusieurs milliers de ces vélos-cargos dans ses concessions - des utilitaires, mais avec des pédales et une assistance électrique. Un succès qui engendre des adaptations, notamment sur sa manière de produire.

REPORTAGE - "DOUZE Cycles" continue son développement Copier

Un nouvel atelier d'ici la fin 2022

Même si elle complique l'approvisionnement en matériaux, la crise du Covid-19 a fait augmenter la demande en vélos, et donc en vélos-cargos. Aujourd'hui, dans son usine d'assemblage de Longvic - un hangar de plus de 2000 m² - la société stocke la matière première (des cadres, des roues, des dérailleurs, des freins, etc), dispose d'un atelier, d'une zone pour tester les vélos et d'un espace pour les conditionner et les expédier chez les revendeurs. Les commandes se multipliant, il y a un risque de se sentir un peu à l'étroit.

"Un vélo-cargo c'est plus de 300 pièces. On manque déjà de place", sourit Arno Liégeon, représentant de l'entreprise. "C'est en cours de réalisation. Avec des projets de plusieurs milliers de vélos, on a besoin encore de s'agrandir, explique-t-il. On reste dans la région. On va rester sur Longvic, dans un autre bâtiment".

Les collectivités, dont la région Île-de-France, s'intéressent aux vélos-cargos raconte le représentant de l'entreprise Douze Cycles, Arno Liégeon Copier

Des robots et des embauches

Pour l'instant, tous les vélos sont assemblés "à la main", par une équipe d'une quinzaine de personnes. Mais face à la croissance, difficile de tenir le rythme. "Nous sommes passés de l'artisanat, où on ne fabriquait que quelques vélos, à plusieurs milliers de vélos aujourd'hui, résume Arno Liégeon. On a des projets d'industrialisation, avec des machines plus spécifiques. Prochainement, on va s'équiper d'une machine pour rayonner les roues des vélos en autonomie". Des projets sont également en cours pour "robotiser certaines tâches". Des robots ou plutôt des "cobots" (une machine qui n'est pas indépendante, qui collabore avec l'humain) qui vont remplacer la visseuse, le marteau ou le tournevis . "Ils vont nous faire gagner du temps", confirme Arno Liégeon.

Ces robots ne vont pas prendre le travail des humains, assure l'entreprise. Au contraire. "On va embaucher une dizaine de personnes pour commencer, mais on a un plan d'embauche qui va aller de manière croissante, annonce Arno Liégeon. Surtout sur des postes de techniciens. Et de techniciennes, parce qu'on n'a pas encore de femmes dans notre équipe d'assembleurs de vélos, et on aimerait avoir plus de mixité dans nos équipes".

à lire aussi La nouvelle éco : dans le Gers, JHOG vend des vélos cargo aux professionnels

Ces vélos-cargos attendent d'être distribués aux revendeurs © Radio France - Adrien Beria