La nouvelle éco : le reconfinement fait les beaux jours du golf en Côte-d'Or

Le golf est l'un des seuls sports dont la pratique n'a pas été impactée par le reconfinement. En Côte-d'Or, les licenciés et les golfeurs sont de plus en plus nombreux. Reportage au Golf Bluegreen de Quetigny.

Pas facile de trouver une activité pendant cette deuxième semaine des vacances, à la mi-avril 2021, à cause du confinement. Partir en voyage ? Interdit à plus de 10km. Faire du sport ? La pratique collective est interdite, comme celle en intérieur. Il reste donc les sports individuels et en plein air. La définition même ... du golf. En plus, une fois sur le parcours, plus besoin de masque, tant que les distances sont respectées. Il n'y a pas non plus de limite de kilomètres pour aller jouer - tant que l'ont reste dans son département. Pour toutes ces raisons, frapper dans la balle séduit de plus en plus de monde en Côte-d'Or. Il faut dire que les clubs innovent pour attirer de nouveaux pratiquants. Illustration au Bluegreen Quetigny.

REPORTAGE - Avec le confinement, de nouveaux pratiquants se mettent au golf à Quetigny Copier

Des initiations gratuites

Comme dans d'autres clubs du département, à Quetigny, des initiations gratuites sont proposées. Deux heures à taper dans la balle, pour découvrir cette activité. Avec l'objectif de recruter. Au Bluegreen Quetigny, sur une centaine de nouveaux pratiquants initiés depuis le début de l'année 2021, la moitié se sont inscrits à l'école de golf.

Armelle est venue découvrir le golf avec ses enfants et ses neveux © Radio France - Adrien Beria

18% de licenciés supplémentaires

Sur les plus de 400.000 licenciés que compte la France en 2020, environ 2500 se trouvent en Côte-d'Or. Un chiffre relativement stable depuis plusieurs années ... et qui tend même à augmenter depuis les confinements. On compte ainsi 18% de licenciés en plus entre avril 2021 et avril 2020, selon les chiffres du Comité départemental de golf. Il faudra attendre les prochains mois pour voir si cet "effet covid" se confirme, ou si les nouveaux inscrits venaient juste profiter d'un sport au grand air le temps de la pandémie.

Frédéric Pierrart, président du comité de golf de Côte-d'Or, explique pourquoi ce sport séduit de plus en plus en cette période de confinement Copier

Un seau de balles coûte 4 euros, 11 euros les trois seaux, le club prête le matériel © Radio France - Adrien Beria

