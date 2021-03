Côte-d'Or: le Tastevinage à l'épreuve de l'épidémie de COVID-19

Une trentaine de personnes, chacun sa table, a trois verres chacun et des petits toasts grillés. Une personne leur apporte une vingtaine de bouteille qu'ils dégustent puis recrachent dans un crachoir avant de donner à ce vin une note sur 20. Tel est le principe du Tastevinage, concours de vin organisé le vendredi 19 mars 2021, au château du Clos de Vougeot (Côte-d'Or).

"Nous voulons surtout savoir si on offrirait ce vins à un ami, explique Véronique Drouin, l'une des jurés. Notre jugement est basé là-dessus et on explique pourquoi oui ou non on va tasteviner. C'est-à-dire qu'il y a un barème de notes : à 13 sur 20, il sera taste-vin et en dessous il ne le sera pas".

Exemple concret avec un autre juré, Philippe Bernard, viticulteur à Fixin en Côte-d'Or. "Celui-là est bien mais j'attendais autre chose de plus charnu de plus complexe. Il y a pas de défauts mais je devais choisir une bouteille à offrir, je ne prendrais pas celle-là", explique-t-il entre eux verres.

Le tastevinage a toujours la côte auprès du grand public

Dans tous ça certains clients comme Catherine en achètent au supermarché. "C'est une sorte de label, c'est une garantie par rapport au jury qui va décerner le tastevinage", raconte la Dijonnaise. François Chaveriat, caviste et gérant de Dingovino à Dijon, pense la même chose même s'il nuance. "Ce tastevinage, c'est une garantie que les vins ont été testés par un jury de professionnels reconnus après ça ne présage absolument pas de la qualité intrinsèque du vin, nuance-t-il. Ca peut être une garantie pour un novice, quelqu'un qui ne connait absolument rien aux vins de Bourgogne mais on est absolument pas obligé de tasteviner un vin pour dire qu'il est bon".

La 107è édition du Tastevinage s’est déroulée au château du clos de Vougeot. © Radio France - Cédric Hermel

De leur côte les vignerons qui ont eu cette récompense du tastevinage, ont vu leurs ventes décoller. C'est le cas de Vincent Mongeard, gérant du domaine du même nom, lauréat de l'édition 2020. "On a eu des ventes qui ont sensiblement augmenté de par cette renommée (...). Maintenant, le client va prendre 18 bouteilles de vin au lieu de 12 auparavant. Et on a de nouveaux clients qui nous commandent des bouteilles", précise-t-il.

Le verdict de l'édition 2021 sera connu à partir du mardi 23 mars 2021.