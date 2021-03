Côte-d'Or : les banques sont-elles plus frileuses pour accorder un prêt ?

La mairie de Rouves-en-Plaine (Côte-d'Or) vient de voir une nouvelle banque se désister du projet de réouverture de sa boulangerie. Il n'y en a plus dans la commune de puis presque trois ans. L'occasion de se demander si les banques sont plus frileuses pour accorder un crédit.

Il n'y a plus de boulangerie à Rouvres-en-Plaine (Côte-d'Or) depuis près de trois ans. Ses habitants attendent toujours d'en voir une dans la commune de près de 1.200 habitants. Le maire, Hubert Sauvain attend aussi. Il vient de voir une nouvelle banque se désister du projet et de prêter près de 30.000 euros.

"Il y en a eu plusieurs. Pour peu que je me souvienne, il y a le Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole", énumère Hubert Sauvain. "Pour elles, c'est une création d'entreprise parce qu'il n'y a pas d'antériorité donc ils sont frileux", juge le maire de Rouvres-en-Plaine. Un vrai crève-coeur pour lui qui a toujours connu une boulangerie dans sa commune.

Cette frilosité dont parle l'édile, la Banque de France y a incité à demi-mot. Dès cet été, les conditions d'accès au prêt immobilier seront plus drastiques. En clair, les banquiers vont devoir être plus pointilleux sur l'octroi du crédit pour acheter un appartement ou une maison. Ca répond à une recommandation du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière). L'institution financière a peur que les ménages déjà endettés ne le soient encore plus.

Des banques plus regardantes

Les banques cote-d'oriennes vont devoir se plier à cette directive déjà appliquée en filigrane, comme disait à France Bleu Bourgogne en novembre dernier Damien Freund, directeur régional de l'agence Privilège Courtage. Mais pour l'instant, obtenir un crédit est plus simple. C'est le ressenti d'un banquier dijonnais qui souhaite rester anonyme. Il dit n'avoir refuser aucune demande de crédit ces dernières semaines. Il en a même accordé un pour un événement culturel alors que tout le secteur est à l'arrêt.

Quant aux dijonnais interrogés, ils disent n'avoir eu aucun mal à obtenir un prêt des derniers temps. Cette situation de refus n'est qu'un épiphénomène pour David Demey, responsable de la CLCV (Consommation Logement Cadre de vie) en Côte-d'Or. Quelques personnes ont poussé les portes de l'association de défense des usagers pour parler de ce genre de problème. Un problème qui pourrait devenir plus grand dans les prochains mois.