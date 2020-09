Côte d'Or : les Ehpad se préparent doucement après le passage en zone rouge

A Dijon, en entrant dans l'Ehpad Les Hortensias, impossible de rater le gel hydroalcoolique et le résumé des mesures de santé à suivre, dans ce monde perturbé. Dès l'entrée de cet établissement d'accueil pour personnes âgées, les visiteurs doivent porter un masque, se laver les mains au gel hydroalcoolique et se soumettre à une prise de température. Vient ensuite le moment de signer une feuille : ils marquent la date de visite, leur nom, celui de la personne à voir, et leur relevé de température. Le but, c'est de ne pas mettre en danger les 86 résidents, en les préservant d'une entrée du virus par une personne de l'extérieur.

Les visiteurs sont retracés tous les jours, à l'entrée de l'EHPAD Les Hortensias © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Des règles à respecter, mais pas d' "encadrement"

Le Docteur Imad Sfeir est le directeur médical de la Mutualité Française pour la Bourgogne. L'organisme gère cet Ehpad, de même que 18 autres établissements, à la fois dans la Côte d'Or et dans l'Yonne. Il se refuse à parler d' "encadrement", mais évoque plutôt un respect strict des consignes sanitaires. "Actuellement, c'est plutôt les gestes barrières qu'on applique : donc le port du masque chirurgical et le lavage des mains, la distanciation sociale", explique le gériatre. Il faut ajouter à cela le suivi très régulier des personnes entrant dans l'établissement.

L' "encadrement", pour le directeur du réseau d'établissement géré par l'organisme, c'est dans le cas où les mesures doivent être renforcées, si l'épidémie devient plus intense. Pour le moment, l'Ehpad n'a pas modifié ses règles pour les visites. C'est le ressenti de cette jeune femme, venue à Dijon, pour voir sa grand-mère, ici depuis une semaine. "Je trouve qu'en ce moment y a quand même un peu de liberté : c'est à dire être bien masqué, avoir une température et les conditions correctes. Au niveau des visites, il n'y a pas vraiment de restrictions", explique la visiteure.

Les 86 résidents reçoivent des visites, sous certaines conditions © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Liberté de visite pour quelques temps encore

Compte tenu du contexte actuel, l'établissement n'est pas à l'abri de cette deuxième vague. Il n'a pas à déplorer de malades du Covid-19 ou coronavirus, pour l'instant. Mais la situation peut évoluer, d'où les mesures que nous explique le Docteur Imad Sfeir : "Si le virus circule davantage, on pourrait définir un endroit pour les visites, obliger le port du masque même dans les chambres, et les familles devront alors se signaler avant de venir". C'est alors la restriction des visites qui deviendra la règle.

L'établissement accueille 86 personnes âgées, dont la moyenne d'âge est de 86 ans © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Pour faire face à l'éventuel isolement des pensionnaires qui va en découler, la direction de l'établissement a sa solution. Elle a installé des logiciels de communication à distance, tels que Skype ou What's App, pour que les personnes âgées puissent communiquer avec leurs familles. Elle espère bien sûr ne pas en arriver là, mais les statistiques de Santé Publique France montrent le contraire. Au 8 septembre, plus de 6500 cas supplémentaires de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, en France.

