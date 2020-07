Côte-d'Or : les entreprises qui organisent des voyages touristiques en cars en difficulté

"Pour l'instant, on ne voit pas la reprise." Voilà ce que nous confient ce vendredi plusieurs entreprises de transports touristiques en cars de Côte-d'Or. Presque deux mois après le début du déconfinement, la reprise de l'activité se fait attendre, entre les clients qui ne se bousculent pas au portillon et ceux qui annulent leur voyage. Les entreprises doivent aussi faire avec les contraintes sanitaires.

A Fontaine-lès-Dijon, l'entreprise Morey Voyages se retrouve dans cette situation. La société organise ainsi seulement 4 excursions ce mois-ci, comme l'explique la gérante, Isabelle Bourjon : "On a repris une activité de voyages il y a seulement quelques jours, le 4 juillet. On a pu réaliser une visite au château de Chambord."

Pour l'entreprise Linck Cars, basée à Chevigny-Saint-Sauveur, on est très loin aussi d'un mois de juillet normal. Paola est la gérante : "A cette période de l'année en principe, tous les conducteurs de tourisme sont pris au taquet, ils partent en Corse, à Londres, pour de gros voyages. Là c'est un zéro pointé, je n'ai aucun gros voyage prévu. Je pense que les gens ont peur de partir dans un car à plusieurs.", commente-t-elle.

Les entreprises ne peuvent plus accepter autant de clients qu'avant

Si l'activité est faible, c'est aussi parce que les clients de ces voyages sont souvent des personnes âgées, assure Isabelle Bourjon : "Elles sont plus fragiles, et elles savent qu'elles doivent faire plus attention que les autres à l'épidémie, et limiter leurs déplacements".

L'autre explication, avancée par plusieurs entreprises, c'est que les organisateurs de voyages en cars ne peuvent plus accepter autant de clients qu'avant. En effet, quand on fait un voyage en autocar, on se rend dans des restaurants, dans des musées, des parcs d'attraction... Sauf qu'avec la Covid, ces endroits peuvent accueillir un nombre limité de personnes.

Les entreprises de tourisme en bus, sans trop y croire, espèrent que l'activité va repartir à partir du mois de septembre. En attendant, elles tiennent le coup notamment grâce à leur trésorerie et aux aides accordées par l'Etat. Elles tiennent à rappeler que toutes les mesures sanitaires sont mises en place pendant les voyages, et invitent les clients à les contacter dès maintenant.