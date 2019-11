Côte-d'Or : les habitants de Ruffey-lès-Échirey privés d'église plusieurs mois

Dijon, France

Le calme habituel du village de Ruffey-lès-Échirey situé au nord de Dijon, troublé par un accident assez rare. La voûte de l'église Saint-Grégoire s'est effondrée mardi après-midi. Fort heureusement il n'y a aucun blessé. Mais l'émotion des 1.200 habitants de la commune est forte, tant l'église datant de 1844, rythme en partie la vie du village.

Notre église on y tient, c'est le coeur du village

— Nadine Mutin, maire de Ruffey-lès-Échirey

La maire de Ruffey-lès-Échirey, appelée par France Bleu Bourgogne, fait part de l'émotion dans le village. "Notre église Saint-Grégoire on y tient", raconte Nadine Mutin, "une église c'est le coeur du village, c'est la vie du village, comme la mairie. Là, l'église va être fermée. Il n'y aura pas de messe de Noël".

Les experts espérés rapidement

Sur la fermeture de l'église, Nadine Mutin sait qu'il faudra être patient : "on ne sait pas ce qu'on va pouvoir refaire, comment le refaire. Tant que les experts ne sont pas passés, on ne peut pas aller plus loin".

Bien qu'émue comme l'ensemble de ses administrés, la maire de Ruffey-lès-Échirey, rappelle l'essentiel : "heureusement que ça s'est passé l'après-midi. J'étais dans l'église le matin avec le prêtre. Sinon il n'y aurait plus de prêtre et plus de maire", conclut l'élue soulagée.