Côte-d'Or : les patrons déjà mobilisés pour réduire leur consommation d'énergie

Les 10 % de réduction de consommation d'énergie que demande Elisabeth Borne pour les entreprises. Ça vous semble jouable, vous, pour la métallerie ?

Chiffrer comme ça, ce n'est pas évident parce que nous consommons de l'énergie, effectivement, pour chauffer nos locaux, pour travailler aussi parce que nous avons les machines, des postes à souder, etc. Maintenant, effectivement, on n'a pas attendu ce discours pour le faire parce que ça fait déjà plusieurs années que j'ai bien conscience qu'il faut réduire au maximum cette note d'énergie.

Qu'est ce que vous avez fait alors ?

Nous avons un bâtiment d'à peu près 3000 mètres carrés. On a fait une isolation de la toiture qui a apporté vraiment des sources d'économies importantes. Et on le ressent aussi quand il fait chaud puisque dans les ateliers, il fait un peu plus frais. Donc, c'est aussi pour améliorer le confort de nos collaborateurs. Donc ça s'est fait depuis un certain nombre d'années, sans aide, je le précise et j'ai fait un petit calcul hier sur le coût de tout cela : à la fois le chauffage, l'énergie pour travailler pour l'eau chaude sanitaire, toute la consommation électrique, par rapport à une maison de 120 mètres carrés pour un particulier c'est moins de 1 000 € tout compris par an de consommation.

Qu'est ce qui vous a incité à faire ces changements ? C'est la crise climatique ou bien c'est que vous voyiez que vos factures étaient en train d'augmenter ?

Bien sûr, on doit bien gérer nos entreprises et l'entreprise qui perd de l'argent, elle disparaît. Donc on n'a pas le choix. Il faut trouver tous les jours des sources d'économies. Et effectivement, surtout lorsqu'on a vu le prix du carburant à 2 €, on n'avait pas le choix que de trouver ces solutions là qui sont bien. Par contre, il y a une chose dont nos élus n'ont pas pris conscience, c''est l'importance d'aménager des pistes cyclables sécurisées. On a beaucoup de jeunes. Nous avons par exemple six apprentis et puis des compagnons du Tour de France. Mais comme on a rajeuni l'entreprise, on a beaucoup de jeunes qui se déplacent en vélo ou en trottinette, etc. Mais pour aller au sud dijonnais, c'est une catastrophe.