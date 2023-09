Côte-d'Or : "Miss Cookies Coffee" ou l'impressionnant succès d'une histoire familiale

Ce sont dans de nouveaux locaux plus vastes et tout juste inaugurés ce vendredi 22 septembre à Arceau près de Dijon que Miss Cookies Coffee poursuit désormais son activité. L'entreprise a investit 1.6 million d'euros dans ce nouveau bâtiment et a bénéficié d'une aide de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'Etat de 200.000 euros pour boucler le financement de ce chantier. Les banques aussi ont suivi. Il faut dire qu'avec une 25 ème franchise tout juste ouverte et une progression impressionnante du chiffre d'affaires, les banquiers avaient de quoi être confiants.

Un succès qui surprend mais qui n'est pas dû au hasard.

25 000 €. C'est la somme investie au départ de l'aventure en 2010 par les trois frères et sœur Grandgérard pour lancer Miss Cookies Coffee. Aujourd'hui, l'enseigne réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et vient d'ouvrir une 25ᵉ franchise à Annecy, en Haute-Savoie. Une progression qui surprend presque Ellen Grandgérard-Tissot.

***"*On avait dès le départ envie de créer un réseau de franchise. Ça, c'était vraiment l'idée de départ. Mais on ne pensait pas que ça serait aussi chouette !" s'amuse t'elle à reconnaître en regardant la progression de l'entreprise.

Ceci dit, le succès n'est pas arrivé complètement par hasard. Pierre Grandgérard, l'un des frères impliqués dans l'entreprise a même son explication.

"Je pense, avant tout que cela tient à la valeur travail. C'est une valeur fondamentale qu'on a toujours eue et on n'a jamais rien lâché. Et puis on a su quelque part transmettre cette valeur puisque on a commencé il y a treize ans avec zéro collaborateur. Aujourd'hui, on compte 130 personnes au sein du groupe." commente l'entrepreneur.

Un groupe qui reste avant tout une grande famille

L'autre raison de ce succès, expliquent les jeunes dirigeants, c'est que ces 130 collaborateurs ont aussi gardé cet esprit familial. On est tous ensemble la famille Miss Cookies. Ce succès, les trois frères et sœurs le partagent donc avec eux.

L'entreprise Côte-d'Orienne spécialisée dans les pâtisseries sans conservateurs ni colorants continue sa progression fulgurante avec une progression du chiffre d'affaires quasiment à deux chiffres d'une année sur l'autre, treize ans après sa création. Et les ingrédients non pas changé. Des produits simples et variés, faits comme à la maison et avec des nouveautés régulières.