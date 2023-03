Côte-d'Or : Nina Beauty, un nouvel institut qui s'adresse aussi aux enfants à Perrigny-lès-Dijon

Depuis ce mois de mars 2023, Perrigny-lès-Dijon compte un nouveau commerce. Nina Beauty vient d'ouvrir ses portes au 43, Grande rue. Nina Fates Messai, sa créatrice et gérante, veut apporter relaxation et beauté à tous les publics, y compris les enfants sur lesquels elle a déjà constaté les effets bénéfiques de ses soins. Entretien.

Nina Fates Messai, créatrice et gérante du nouvel institut "Nina Beauty" à Perrigny-lès-Dijon © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Vous étiez auparavant dans la comptabilité et l'informatique. C'est un véritable changement de cap que vous prépariez depuis longtemps ?

Nina Fates Messai : Oui, en fait, même quand j'exerçais dans la comptabilité, dans l'informatique et même dans les métaux précieux à Avignon, je préparais quelques formations en esthétique depuis deux ou trois ans. J'ai obtenu mon diplôme en soins esthétiques. Avant, j'avais suivi des formations pour l'entretien des ongles, des cils etc.. Mon diplôme en fait rassemble et valide toutes ces spécialités.

Et vous avez beaucoup voyagé pour préparer tout ça ?

C'était surtout pour voir les nouveautés en esthétique et enrichir mon expérience. Par exemple, je suis partie il y a deux ou trois ans en Malaisie pour voir comment ils font là bas les massages bien être, pour avoir quelques idées par ci, par là, pour tout rassembler, et proposer quelque chose de complet et différent.

Qu'est ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans l'esthétisme ?

C'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps. C'est une véritable passion depuis que je suis toute petite et si on peut vivre de sa passion, c'est juste du bonheur.

Quelle clientèle visez vous ?

Tout le monde ! Je propose même des soins pour les enfants. Contrairement à ce qu'on pense, quand on voit une peau d'un enfant, c'est une belle peau mais une peau vraiment fragile. C'est pour ça que je propose des soins spécifiques pour les enfants.

Pourquoi installez vous à Perrigny-lès-Dijon ?

Parce que c'est un village que j'aime bien depuis toujours. Et puis je vais m'installer là bas. Je suis en train d'y faire construire. Ça me permet de gérer mieux entre mes enfants et le travail qui va être à côté de chez moi. Du coup, il y a moins de stress qu'en grande ville.

Il existe déjà deux cabinets d'esthétisme à Perrigny. C'est une concurrence qui vous fait peur ou pas du tout ?

Non, pas du tout. En fait, ce ne sont pas les mêmes concepts que moi. Déjà, je ne prends mes client(e)s que sur rendez vous et je prends mon temps avec eux. C'est ça qui va peut être me différencier des autres. Et j'essaie de viser un petit peu tout le monde parce que j'ai des soins pour les hommes et les femmes de tous les âges, jusqu'à jusqu'à 80 / 90 ans et pour les enfants.

Au niveau des hommes, qu'est ce que vous proposez ?

Je propose un nettoyage en profondeur de la peau avec des appareils comme l'hydrafacial. Je propose une nouvelle technologie qu'on appelle le plasma pen qui permet de travailler sur tout ce qui est rides et ridules. Je propose aussi tout ce qui est épilation et jusqu'à la calvitie avec la micro pigmentation. Selon les prestations, les tarifs varient de 10 jusqu'à 1000 euros. A travers toutes ces prestations que je propose, j'essaie de m'adresser à tout le monde.

Nina Fates Messai, créatrice et gérante de Nina Beauty à Perrygny-les-Dijon - Nina Beauty

Des massages pour déstresser les enfants et les ados

Nina Fates Messai veut donc faire sauter la barrière des âges en matière de beauté et de bien être. Et elle a notamment pu tester les bienfaits des massages bien être sur les plus jeunes. "J'ai des enfants qui sont ados et des fois, il y a quelques stress, quelques angoisses Quand je leur fais des massages, je vois un petit changement au niveau de leur comportement et je me dis que franchement si ça peut être apaisant, pourquoi ne pas rajouter à mes prestations, des massages pour les enfants. Il y a aussi des soins avec une gamme de produits bio qui leur est vraiment dédiée à la peau des enfants et des ados. Quand ils ont des imperfections au niveau de la couche cutanée, ça peut aider, ça peut assécher les boutons et l'acné. Ce sont des soins sans alcool qui sont vraiment étudiés pour la peau fragile des enfants." explique la nouvelle esthéticienne de Perrigny-lès-Dijon.