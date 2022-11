Côte-d'Or : le magasin Noz pris d'assaut à Marsannay-la-Côte pour la braderie des stocks de Camaïeu

Camaïeu a été mis en liquidation judiciaire il y a plus d'un mois. Noz avait racheté aux enchères ces stocks de vêtements pour 3,6 millions d'euros et les commercialise à partir de ce lundi à prix cassés. En Côte-d'Or, le magasin de Marsannay-la-Côte, près de Dijon, était le tout premier dans le département à proposer ces vêtements. Et dès l'ouverture, les clientes s'y sont pressées pour profiter de l'aubaine.

ⓘ Publicité

Un espace réservé aux stocks de vêtements Camaïeu

Des portants, des bacs remplis de chemises, de jupes, de pantalons et derrière une barrière en rubalise, plusieurs dizaines de clientes du Noz de Marsannay attendent patiemment le signal, comme ces deux amies, Dominique de Chenôve et Jacqueline de Daix, de 70 ans, ne sont pas là par hasard. "On savait que le magasin avait racheté le stock Camaïeu. Puis samedi, il y avait des affiches. Voilà, on a dit qu'on viendrait lundi" expliquent les deux septuagénaires_._ À 14 heures, enfin, ça y est, un employé coupe le ruban, les clientes se ruent sur les vêtements.

"Moi, je cherche des vêtements pour ma fille qui a neuf ans mais qui s'habille en 34 / 36. Je cherche des petits pantalons, des petites jupes. On va trouver notre bonheur. C'est très intéressant ce pantalon beige. Il faisait 30 €, il est vendu à moitié prix, 15 €. On ne crache pas dessus." s'enthousiasme une autre cliente. Zaïna, 58 ans, a flashé pour sa part sur une chemise. Mais pas question de dépasser une certaine somme. Comme les autres clientes, son budget est contraint, pas plus de 50 euros. Selon un responsable de la boutique, cette vente de produits Camaïeu au Noz de Marsannay devrait durer plusieurs jours.