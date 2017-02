Côte-d'Or: Orvitis installe des répartiteurs de frais de chauffage censés faire faire des économies à ses locataires!

Installer des appareils sur les radiateurs pour mesurer au plus juste la consommation de chauffage des ménages dans les copropriétés dotées d'un chauffage collectif... Voilà ce que prévoit la loi sur la transition énergétique. En Côte-d'Or, le bailleur social Orvitis a pris de l'avance.

Ce doit être fait avant le 31 décembre 2017 pour les bâtiments les plus énergivores tandis que les bâtiments les plus performants ont jusqu'au 31 décembre 2019 pour s'équiper. Premiers concernés, les bailleurs sociaux comme Orvitis, bailleur social N°1 en Côte-d'Or avec ses 12 000 logements sur l'ensemble du département. Chez Orvitis 5 300 logements sont concernés par la mise en place de ces machines appelées des "répartiteurs". La pose, lancée en 2015, s'est poursuivie en 2016. Au 31 décembre dernier plus de 85% des logements étaient déjà équipés. Et ces "fameux" répartiteurs ont été activés au premier janvier dernier. C'est la société Techem France qui a été choisie pour fournir ces matériels.

Un dispositif censé faire faire des économies de chauffage selon Bruno Macré directeur général de Techem France © Radio France - Thomas Nougaillon

Bruno Macré directeur général de Techem France Partager le son sur : Copier

Serge Martin un habitant de Talant est équipé de l'une de ces machines © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec l'installation de ces répartiteurs dans ses logements collectifs, Orvitis s'attend à faire 20% d'économies de gaz, grâce à une gestion plus minutieuse des locataires. Ces répartiteurs loués par Orvitis coûtent 3 euros par radiateurs, des frais reportés sur les charges locatives. Ce coût supplémentaire doit être compensé par les économies sur leur facture de chauffage que feront les locataires.

Christophe Bérion, directeur général d'Orvitis Partager le son sur : Copier