Côte-d'Or : Pas de repreneur pour Valti (ex-Vallourec) à Montbard

A Montbard, on approche de la fin de la période de redressement judiciaire pour l'usine Valti (ex-Vallourec). La commission de contrôle doit préciser ce vendredi 03 mars, si la procédure a bien été respectée, et surtout s'il y a des repreneurs en vue. Les salariés se retrouvent en assemblée générale, qui risquent fort d'être la dernière.

Des nouvelles pas très réjouissantes

Les dernières nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes à quelques heures de ce rendez-vous car sur huit visites du site à Montbard, aucune n'a débouché sur une offre concrète. Sauf un miracle pour le moins improbable même s'il est souhaitable, on devrait donc annoncer lors de l'assemblée générale des salariés ce vendredi matin que c'est la fin de l'activité.

Encore des pistes envisageables ?

Les syndicats, les élus locaux et les autorités locales gardent malgré tout encore un maigre espoir de trouver une entreprise pour une autre activité sur le site. On évoque les énergies renouvelables ou la production de composants rares. Mais pour l'instant, rien de concret et la porte reste ouverte jusqu'à "fin mars, début avril" explique une personne proche du dossier.

Un plan de sauvegarde de l'emploi présenté au personnel

Autre signe qui en dit long, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été approuvé par les syndicats. Cinq salariés de Valti sont reclassés chez Framatome, deux autres partent à la SNCF et deux vont créer leur entreprise. Sur 53 salariés, il en reste donc désormais 35 à reclasser.

