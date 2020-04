Côte-d'Or : plus de 2700 entreprises bénéficient du fonds de solidarité

Dans le département de la Côte-d'Or, 2715 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité. Pour soutenir les plus petites entreprises, l’État et les régions ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise.

3 664 762 d'euros versés

Initialement prévu pour les petites entreprises qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d’affaires en mars, par rapport au même mois l'année dernière, le gouvernement a décidé d'ouvrir cette aide aux entreprises dont le chiffre d’affaires baisse de plus de 50%.

Au total, 3 664 762 d'euros ont été versé à ces entreprises depuis ce fond de solidarité. Il s'agit des dossiers qui ont été acceptés et mis en paiement.

1350€ en moyenne par entreprise

En moyenne, chaque entreprise a touché une aide de 1350€. Ces données sont arrêtées au 7 avril inclu. Le traitement des dossiers rejetés (anomalies, doublons...) doit débuter en fin de semaine.

Le traitement des dossiers papier sera lui réalisé par les services des finances publiques et ils seront intégrés dans ce suivi au moment de leur paiement.

Pour toucher cette aide

Pour mobiliser le fonds de solidarité, les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier, et non pas sur leur espace professionnel habituel, où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" le motif de contact "Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19". Pour cela, consultez régulièrement le lien suivant : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

Les liens utiles pour aider les entreprises et les salariés à réaliser leurs démarches :