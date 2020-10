Côte d'Or : pour les étudiants, ça devient difficile de chauffer son logement

Près de sept millions de personnes sont en précarité énergétique, en France. Il s'agit des résidents d'habitations ne conservant pas la chaleur, ou n'arrivant pas à payer les factures de gaz et d'électricité. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a de plus en plus d'étudiants dans ce cas.

J'en ai pour 65 euros par mois avec un appartement de 23m², et je ne peux pas monter la température au-delà de 17 degrés, sinon ma facture va être doublée

Pas facile de se chauffer, pour Clara. L'étudiante de 20 ans vit à Dijon et est en troisième année de Psychologie. Cela fait deux ans qu'elle est installée dans son appartement. Deux ans qu'elle doit choisir entre se chauffer convenablement au risque de payer très cher, ou "tout miser sur des couettes et des polaires" et garder un budget suffisant pour vivre. La dijonnaise a du se résoudre à choisir cette dernière solution, malgré une facture qu'elle juge déjà "très élevée". "J'en ai pour 65 euros par mois avec un appartement de 23m², et je ne peux pas monter la température au-delà de 17 degrés, sinon ma facture va être doublée", tonne l'étudiante. Cela représente de "10 à 15%" des charges qu'elle doit payer chaque mois. Clara n'est pas boursière : cela signifie qu'il faut "prendre dans l'argent gagné en travaillant", mais aussi devoir faire appel à ses parents. "Je ne reçois aucune aide, pour cette dépense en particulier", ajoute la jeune femme. Elle déplore en outre le manque d'information, de la part des institutions, mais aussi des fournisseurs d'énergie, concernant les aides auxquelles peuvent avoir droit les étudiants.

Pour Clara, il faut choisir : chauffer suffisamment son appartement, ou conserver un budget suffisant pour vivre © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Forte précarité énergétique dans la région

Le cas de Clara n'est pas une exception. D'après les chiffres de l'Observatoire National de la Précarité Energétique, "56% des étudiants de Bourgogne-Franche-Comté" demeurent dans des logements mal-chauffés, ou ont des difficultés à payer les charges électriques ou de gaz. Un constat corroboré par Arthur Sabatier. Il est président du syndicat étudiant Unef, dans cette région. "Il n'y a pas de filière plus particulièrement touchée qu'une autre, la précarité énergétique touche tous les étudiants, dans toute l'Université. On peut imaginer que parmi eux, se trouvent une certaine proportion de boursiers", indique le responsable syndical. Face à ce problème, Arthur Sabatier lutte avec les moyens dont ils disposent : "On aide les étudiants en les accompagnant, notamment dans leurs démarches avec le Crous. Le Crous peut en effet proposer une aide d'urgence pour les étudiants dans une situation délicate, y compris dans le cas ou une facture d'énergie n'est pas en mesure d'être payée".

Le responsable de l'Unef Bourgogne-Franche-Comté déplore une précarité énergétique grandissante chez les étudiants © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

La précarité énergétique des étudiants se constate aussi en dehors des associations universitaires. C'est le cas au Secours Catholique. Chantal Sur, la présidente de l'association en Bourgogne-Franche-Comté, note qu'en dehors des publics qu'ils sont habitués à recevoir, "il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir", concernant les difficultés liées à ces logements anciens mal isolés et aux problèmes financiers découlant des factures d'énergie. Devant ces situations, l'organisation a aussi des solutions pour aider ces étudiants dans le besoin. "Très concrètement, quand il y a une nécessité qui fait que la personne ne peut pas continuer à vivre sans manger ou sans se chauffer, on peut aider financièrement", explique la responsable associative. Elle insiste cependant sur le suivi sur le long terme proposé par l'association : "L'aide financière s'accompagne d'un accompagnement dans la durée, donc informer les étudiants sur leurs droits, afin de savoir à quelles aides ils sont éligibles, par rapport aux allocations logement, au fonds de solidarité logement et aux organismes partenaires spécifiques".

Des aides et du soutien bienvenus, d'autant que les tarifs du gaz et de l'Electricité continuent à croître. Au 1er octobre dernier, les tarifs du fournisseur de Gaz Engie, ont par exemple augmenté de 4,7%.