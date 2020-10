Côte d'Or : quels seront les meilleurs Crémants de Bourgogne ?

On va enfin savoir quels sont les meilleurs Crémants de Bourgogne. Sainte-Marie-sur-Ouche accueille le Concours Régional des Crémants, le 7 octobre. Il est organisé par la Fédération Nationale des Producteurs-Elaborateurs de Crémant. La cinquantaine de participants se réunissent, pour tester les vins pétillants les plus méritants de la région. Une première étape avant le dévoilé du palmarès, prévu le 17 octobre.

Parmi les plus de 3000 producteurs de crémants, selon les chiffres de l'Union des Producteurs-Elaborateurs de Crémant de Bourgogne, il y a Sylvain Bouhelier. Il est viticulteur à Chaumont-le-Bois, dans le Châtillonnais, au nord de la Côte d’Or. Ce n’est pas la première fois que ce producteur de vin participe à ce concours. Il y prend part « depuis une vingtaine d’années » et a déjà été primé, par le passé. « On est régulièrement récompensés, on a déjà eu deux médailles », indique l’exploitant. Cette compétition, c'est le moyen pour lui de se « situer par rapport aux autres producteurs ».

Une récompense très attendue

L’exploitant attend beaucoup de ce concours : « Si on a une médaille, on est contents pour nous, pour notre domaine, mais aussi pour le Chatillonnais, qui est une toute petite région du vignoble bourguignon, encore peu connue, même si le Crémant lui apporte ses lettres de noblesse ». La production de Crémant occupe une grande partie de l’activité de Sylvain Bouhelier. « C’est vraiment notre produit phare, le haut-de-gamme de notre production : il représente 92% du chiffre d’affaires et 50000 bouteilles vendues par an ». Parmi ses six hectares de vignes, on trouve du Crémant blanc, mais aussi du « blanc de blanc » ou encore du « rosé ». Des bouteilles qui, même durant la crise sanitaire du Covid-19, semblent résister, du point de vue du producteur vinicole. « Les ventes de crémant sont très dynamiques, toujours en croissance », explique le vigneron.

Union des producteurs de Crémant de Bourgogne © Radio France -

L'enthousiasme n'est cependant pas partagé par les professionnels du secteur. D'après les estimations du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne et de l’Union des Producteurs-Elaborateurs de Crémant de Bourgogne, les Crémants représentaient entre 10 et 11% des vins produits en Bourgogne, entre 2015 et 2019. Un pourcentage à comparer avec celui de la production des vins rouges et rosés ainsi que celui du vin blanc : sur la même période, ils représentaient respectivement 23 et 60% de la production vinicole, dans la région.